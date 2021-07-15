15 Tem 2021 - 17:06- Spor G: 15 Tem 2021 - 17:29

Yine Şeffaf Değilsiniz!

Yeni Malatyaspor’un bonservisini satın alarak kadrosuna kattığı Benjamin Tetteh transferinde imzalar atıldı. Sarı kırmızılılarla 4 yıllık anlaşma sağlayan Ganalı oyuncunun yıllık maliyetinin 1,2 milyon Euro yani yaklaşık 13 milyon TL olduğu açıklanırken, Sparta Prag’a ne kadar bonservis bedeli ödendiği konusunda her hangi bilgi paylaşılmadı.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
Yine Şeffaf Değilsiniz! mask

Teknik direktör İrfan Buz’un ısrarla takımda kalmasını istediği Benjamin Tetteh transferinde imzalar atıldı. Çek Cumhuriyeti ekibi Sparta Prag’tan geçtiğimiz sezon başında kiralanan Ganalı oyuncunun bonservisi konusunda yapılan pazarlıklar neticesinde daha önce anlaşma sağlanmıştı. İlk olarak 27 Mayıs’ta gazetemizde yayınlanan “Tetteh, Mallan ve Fofana’ya Teklif Gidecek” başlıklı haberimizde transfer sürecinin başladığını okuyucularımıza duyurmuştuk. Aradan geçen zamanda tüm detaylarını yakından takip ettiğimiz görüşmelerde sarı kırmızılı kulübün kurmayları kesenin ağzını açarak gelecek vaat eden 23 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak için yoğun mesai harcadı. Çekya kulübünün tavan fiyat olarak 4 milyon Euro bedel koymasıyla pazarlığın başladığı görüşmelerde Yeni Malatyaspor ilk olarak2 milyonlukteklifte bulundu. Tetteh’in Türkiye’de futbol oynamak istemesi üzerine ilk etapta sarı kırmızılı kulübün teklifini yeterli bulmayarak ret etmeyen Sparta Prag yetkilileri fiyat artırımı konusunda Yeni Malatyaspor’dan ikinci bir teklif istedi. Neredeyse bir buçuk ay süren pazarlıklarda orta nokta olarak 3 milyon Euro bonservis bedelinde mutabık kalındığı iddia edilirken, yönetim transferde yine kamuoyuna detay vermeyerek kafaları karıştırdı.

4 yıllık imzanın atılmasının ardından Yeni Malatyaspor sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada kulüp idari menajeri Mehmet Gömülü adına bir paylaşımda bulunuldu. O paylaşımda Benjamin Tetteh transferi ile ilgili bilgiler verildiği söylense de oyuncu için kulübün kasasından ne kadar bonservis bedeli çıktığına dair net bir bilgi verilmedi. Kulüp tarafından yapılan paylaşımda,

Tetteh geçen sezon oynadığı futbolla kendisini fazlasıyla ispatladı. Hem genç sayılabilecek bir yaşta, hem de artık ligimizi tanıyor. Tetteh'in kulübümüze yıllık maliyeti bonservisi de dahil olmak üzere 1 milyon 200 bin Euro. Büyük camiamıza hayırlı olsun. Transferde görüştüğümüz kaliteli oyuncular var. Taraftarımızdan biraz daha sabır istiyoruz. İnşallah güçlü bir kadro kuracağız

denildi.

Transfermark sitesinde piyasa değeri 2,3 milyon Euro olduğu görüntülenen, Yeni Malatyaspor’un yıllık 1,2 milyon Euro maliyetle 4 yıllık anlaşma sağladığı Ganalı oyuncunun birinci yıldan sonra ne kadar maaş+bonus alacağı ile ilgili detaylar kamuoyu tarafından açıklığa kavuşmayı bekliyor. Kulübün yaptığı açıklamaya göre bu rakam 4,8 milyon Euro’yu buluyor.

# yeni malatyaspor, süper lig, Benjamin Tetteh, malatya
# YENİ MALATYASPOR İLE İLİŞKİLİ:
İrfan Buz’un Eli Güçleniyor! mask
İrfan Buz’un Eli Güçleniyor!
Kechrida İçin İkinci Teklif mask
Kechrida İçin İkinci Teklif
Altyapıya Dışardan Hoca! mask
Altyapıya Dışardan Hoca!
TÜFAD’tan Yeni Malatyaspor Yönetimine Tepki! mask
TÜFAD’tan Yeni Malatyaspor Yönetimine Tepki!
15 Temmuz şehitleri için "Sancak Koşusu" düzenlenecek mask
15 Temmuz şehitleri için "Sancak Koşusu" düzenlenecek
Makana Baku İle 3 Yıllık Sözleşme mask
Makana Baku İle 3 Yıllık Sözleşme
Klasman Hakemleri ve Gözlemcileri Açıklandı mask
Klasman Hakemleri ve Gözlemcileri Açıklandı
Yeni Malatyaspor ilk maçını evinde oynayacak mask
Yeni Malatyaspor ilk maçını evinde oynayacak
Yeni Malatyaspor’da ‘Gümüş’ operasyonu mask
Yeni Malatyaspor’da ‘Gümüş’ operasyonu
YMS yeni sezon formalarını tanıttı mask
YMS yeni sezon formalarını tanıttı

15 Tem 2021 - 17:06 Malatya/ Battalgazi- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Makana Baku İle 3 Yıllık Sözleşme mask
Makana Baku İle 3 Yıllık Sözleşme
Klasman Hakemleri ve Gözlemcileri Açıklandı mask
Klasman Hakemleri ve Gözlemcileri Açıklandı
Yeni Malatyaspor’da ‘Gümüş’ operasyonu mask
Yeni Malatyaspor’da ‘Gümüş’ operasyonu
Ceren, 400 Metrede Üçüncü Oldu mask
Ceren, 400 Metrede Üçüncü Oldu
YMS yeni sezon formalarını tanıttı mask
YMS yeni sezon formalarını tanıttı
Kaplan hız kesmiyor mask
Kaplan hız kesmiyor
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL