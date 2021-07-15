Yine Şeffaf Değilsiniz!

Teknik direktör İrfan Buz’un ısrarla takımda kalmasını istediği Benjamin Tetteh transferinde imzalar atıldı. Çek Cumhuriyeti ekibi Sparta Prag’tan geçtiğimiz sezon başında kiralanan Ganalı oyuncunun bonservisi konusunda yapılan pazarlıklar neticesinde daha önce anlaşma sağlanmıştı. İlk olarak 27 Mayıs’ta gazetemizde yayınlanan “Tetteh, Mallan ve Fofana’ya Teklif Gidecek” başlıklı haberimizde transfer sürecinin başladığını okuyucularımıza duyurmuştuk. Aradan geçen zamanda tüm detaylarını yakından takip ettiğimiz görüşmelerde sarı kırmızılı kulübün kurmayları kesenin ağzını açarak gelecek vaat eden 23 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak için yoğun mesai harcadı. Çekya kulübünün tavan fiyat olarak 4 milyon Euro bedel koymasıyla pazarlığın başladığı görüşmelerde Yeni Malatyaspor ilk olarak2 milyonlukteklifte bulundu. Tetteh’in Türkiye’de futbol oynamak istemesi üzerine ilk etapta sarı kırmızılı kulübün teklifini yeterli bulmayarak ret etmeyen Sparta Prag yetkilileri fiyat artırımı konusunda Yeni Malatyaspor’dan ikinci bir teklif istedi. Neredeyse bir buçuk ay süren pazarlıklarda orta nokta olarak 3 milyon Euro bonservis bedelinde mutabık kalındığı iddia edilirken, yönetim transferde yine kamuoyuna detay vermeyerek kafaları karıştırdı.

4 yıllık imzanın atılmasının ardından Yeni Malatyaspor sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada kulüp idari menajeri Mehmet Gömülü adına bir paylaşımda bulunuldu. O paylaşımda Benjamin Tetteh transferi ile ilgili bilgiler verildiği söylense de oyuncu için kulübün kasasından ne kadar bonservis bedeli çıktığına dair net bir bilgi verilmedi. Kulüp tarafından yapılan paylaşımda,

Tetteh geçen sezon oynadığı futbolla kendisini fazlasıyla ispatladı. Hem genç sayılabilecek bir yaşta, hem de artık ligimizi tanıyor. Tetteh'in kulübümüze yıllık maliyeti bonservisi de dahil olmak üzere 1 milyon 200 bin Euro. Büyük camiamıza hayırlı olsun. Transferde görüştüğümüz kaliteli oyuncular var. Taraftarımızdan biraz daha sabır istiyoruz. İnşallah güçlü bir kadro kuracağız

denildi.

Transfermark sitesinde piyasa değeri 2,3 milyon Euro olduğu görüntülenen, Yeni Malatyaspor’un yıllık 1,2 milyon Euro maliyetle 4 yıllık anlaşma sağladığı Ganalı oyuncunun birinci yıldan sonra ne kadar maaş+bonus alacağı ile ilgili detaylar kamuoyu tarafından açıklığa kavuşmayı bekliyor. Kulübün yaptığı açıklamaya göre bu rakam 4,8 milyon Euro’yu buluyor.