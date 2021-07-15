15 Tem 2021 - 16:03- Eğitim G: 15 Tem 2021 - 16:08

ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK

İstanbul Rumeli Üniversitesi 26 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor.
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacaktır.'' ifadeleri yer aldı.

26 personelin alınacağı ilana son başvuru tarihi 27 Temmuz olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

15 Tem 2021 - 16:03 Malatya- Eğitim

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