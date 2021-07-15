15 Tem 2021 - 15:57- Eğitim G: 15 Tem 2021 - 16:04

Öğretim üyesi alınacak!

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alıyor.
Öğretim üyesi alınacak! mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

15 Tem 2021 - 15:57 Malatya- Eğitim

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