Doğanşehir yeni kütüphanesine kavuştu

Doğanşehir Kaymakamlığı tarafından projelendirilen, Doğu Anadolu Proje (DAP) Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanıp destek verilen, Doğanşehir Belediyesi ve hayırsever iş insanlarının katkılarıyla 150 metrekare alan üzerine inşa edilen Doğanşehir Halk Kütüphanesi'nin hizmete açılmasıyla ilçede önemli bir eksiklik giderildi.

Açılışa, Malatya Valisi Aydın Baruş, Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Belediye Başkanı Durali Zelyurt, İl Kültür Müdürü Çetin Şişman, Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, daire amirleri, müdürler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Doğanşehir ‘de 1986 yılında 850 kitap 2 görevli ve 55 metrekare alanda kurulan Doğanşehir Halk Kütüphanesi Belediye Pasajında, Belediyeye ait binada hizmetini sürdürmekteydi. Doğanşehir Halk Kütüphanesi, hem gürültü hem de konum olarak öğrencilerin rahat çalışacağı bir ortam sağlamıyordu. Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu’nin yaptığı çalışmalar sonucunda Doğu Anadolu Proje Kalkınma İdaresi Başkanlığından projelendirerek son derece güzel bir eser ortaya çıktı. Proje Belediye ve iş insanlarının da katkısıyla bitirildi.

Konumu ve mimarisi olarak bölgede ilk olan Doğanşehir Halk Kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, öğrenciler ve vatandaşların bu nezih ortamda rahatça kitap okuyabilecekleri bu güzel eserin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Vali Aydın Baruş, kitapların önemine değinerek, “Her şey okumakla başlar ve okumakla devam eder. Hayal kurmak için okumak gerekir. Benim de geleceğe ilişkin hayallerim okumakla başladı. Daha ilkokul yıllarında bu okuma sevdasına düşünce bu yaşa kadar bu sevda beni bırakmadı. Sevgili çocuklarımız sizlere tavsiyemiz okumayı bırakmayın. Her zaman yanınızda daima bir kitap olsun ve hayallerinizi daima diri tutsun. Çünkü hayalleriniz ne kadar büyük olursa geleceğiniz de o kadar parlak olur. Sevgili velilerimiz siz de çocuklarımızı lütfen okumaya teşvik edin. Birlikte olduğunuz her akşam mutlaka birlikte kitap okuyun ki sizin hayalleriniz çocuklarınızın hayallerine yetişebilsin, onları anlayabilesiniz” dedi.

Vali Baruş konuşmasından sonra kütüphanenin açılışı gerçekleştirdi. Baruş, kütüphanenin ilk kitabını okudu. Baruş, öğrencilere kitaplar dağıttı ve kitapları imzaladı.

(İHA)