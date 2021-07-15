Orduzu Olimpik Havuz Sezonu Açtı

Kurum tarafından yapılan açıklamada,
Battalgazi İlçesi Orduzu mevkii Turgut Özal Tabiat Parkında bulunan, Olimpik Açık Yüzme Havuzunun 2021 yılı yaz ayları boyunca halka açık gün ve saatleri şöyle; Pazartesi Kapalı ( Genel Temizlik) Salı, Çarşamba Perşembe, Cumartesi, Pazar günleri İlk seans 10:00 ile 13:30 saatleri arası ikinci seans ise 13:30 ile 18:00 saatleri arasında (Erkek-Kadın) halka açık. Cuma günleri ise aynı saatlerde sadece kadınlara. Sivil vatandaşlar için tek seferlik giriş ücreti 25.00 TL. Tek kişilik abone ücreti ise haftada en fazla 3 gün olmak kaydıyla aylık 180 TL’dir. Halkımıza duyurulur. Olimpik Açık Yüzme Havuzu İletişim: 0422 311 39 24
denildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.