15 Tem 2021 - 13:57- Spor G: 15 Tem 2021 - 14:00

Orduzu Olimpik Havuz Sezonu Açtı

Pandemi önlemleri kapsamında kapalı bulunan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Orduzu Olimpik Açık Yüzme Havuzu normalleşme adımları kapsamında sezonu açtı.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
Orduzu Olimpik Havuz Sezonu Açtı mask

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 

Battalgazi İlçesi Orduzu mevkii Turgut Özal Tabiat Parkında bulunan, Olimpik Açık Yüzme Havuzunun 2021 yılı yaz ayları boyunca halka açık gün ve saatleri şöyle; Pazartesi Kapalı ( Genel Temizlik) Salı, Çarşamba Perşembe, Cumartesi, Pazar günleri İlk seans 10:00 ile 13:30 saatleri arası ikinci seans ise 13:30 ile 18:00 saatleri arasında (Erkek-Kadın) halka açık. Cuma günleri ise aynı saatlerde sadece kadınlara. Sivil vatandaşlar için tek seferlik giriş ücreti 25.00 TL. Tek kişilik abone ücreti ise haftada en fazla 3 gün olmak kaydıyla aylık 180 TL’dir. Halkımıza duyurulur. Olimpik Açık Yüzme Havuzu İletişim: 0422 311 39 24

denildi.
# Olimpik Açık Yüzme Havuzu

15 Tem 2021 - 13:57 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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