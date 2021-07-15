15 Tem 2021 - 13:53- Siyaset

“Tütünü savunmak yerlilik ve milliliğin turnusol kâğıdıdır”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tütün ticaretine 3 ile 6 yıl arasında hapis getiren teklifin görüşülmesi esnasında üreticilerin taleplerini dile getirdi.