Ağbaba, komisyonda yaptığı konuşmada,
Zaman zaman “kaçak tütün” deniyor ama aslında bölgemizde yetişen tütüne isim verilecekse “yerli tütün” demekte fayda var çünkü bu tütün o bölgenin topraklarında üretiliyor, bölgenin insanları emek vererek, alın terlerini o toprağa dökerek üretiyorlar. Eğer bu yasa çıkarsa altı ay sonra bu insanların tekrar açlıkla, ölümle karşı karşıya kalmasına yol açacak
ifadelerini kullandı.
Ağbaba, konuşmasının devamında şunları söyledi:
Bu yasa teklifini getirenlerin o insanları dinlemesi lazım. O insanlar ki öyle size de çok uzak insanlar değil. AKP’nin en çok kullandığı ifadelerden birisi yerlilik ve millilik. Tütünü savunmak yerlilik ve milliliğin turnusol kâğıdıdır. Adıyaman tütününü yasaklamak ya da satışını engellemek yerli ve milli bir tutum değil. Adıyaman’daki tütün üreticileri “Biz kayıt altına alınalım, makul vergi verelim ama biz Philip Morris’le rekabet edemeyiz” diyorlar. Yani şurada Philip Morris’le Abuzer dayının rekabeti gibi bir şey ortaya çıkıyor ki burada Abuzer dayının ayakta kalması mümkün değil.
Tütünün bölgedeki insanlara hem sosyal anlamda hem istihdam anlamında katkısı olduğunu belirten Ağbaba,
Bu çok ciddi bir mesele; Malatya için ciddi mesele, Adıyaman için ciddi mesele. Şimdi, altı ay erteleme falan olmaz. Şu anda Adıyaman’da sokağa çıkan herkese terörist gibi bakılıyor ama bilin ki bu kolay kolay Adıyaman’da uygulanmaz, uygulanmaması lazım. Bu insanların ekim yaptığı alanda hiçbir şey yetişmez, kaya ve taş bile yetişmez ama o insanlar alın terini dökerek tütün yetiştirmeye çalışıyor. Bu yasağın getirilmesi, bu ucube yasanın geçirilmesi o bölgenin yok olması anlamına gelir
ifadelerini kullandı.
(Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.