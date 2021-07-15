Kechrida İçin İkinci Teklif

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Yeni Malatyaspor’da yönetim, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geride kalan iki sezonda yaşadığı sıkıntıları göz önünde bulunduran sarı siyahlı yönetim, bu sezon hem güçlü hem de alternatifli bir kadroyla ligde mücadele etmek istiyor.
Doğu Anadolu ekibi, transfer çalışmaları kapsamında Tunuslu sağ bek Wadji Kechrida’yı kadrosuna katmak için yeniden harekete geçti. Sarı kırmızılıların daha önce prensip anlaşmasına vardığı oyuncuya farklı kulüplerden gelen teklifler sonrası transfer çıkmaza girmişti. Yönetim, bonservisi elinden bulunan ve güncel piyasa değeri 1,5 milyon Euro olan oyuncusu kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.
Tunus Ligi ekiplerinden Etoile Sportive du Sahel forması giyinen 25 yaşındaki sağ bek, 30 maçta 2 gol 4 asistlik performans sergiledi. Kechrida, Tunus Milli Takımı’nda ise 15 maçta görev aldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.