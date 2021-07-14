14 Tem 2021 - 16:38- Gündem G: 14 Tem 2021 - 16:47

Elektrik enerjisi satın alınacaktır

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğü elektrik enerjisi satın alınacağını duyurdu.
Elektrik enerjisi satın alınacaktır mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''ELEKTRİK ENERJİSİ alımı   4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.'' ifadeleri yer aldı.

Açık ihale usulü yapılacak olan alımın teklif açma tarihi 9 Ağustos olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

14 Tem 2021 - 16:38 Malatya- Gündem

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