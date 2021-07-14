Elektrik enerjisi satın alınacaktır

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''ELEKTRİK ENERJİSİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.'' ifadeleri yer aldı.

Açık ihale usulü yapılacak olan alımın teklif açma tarihi 9 Ağustos olarak belirtildi.

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