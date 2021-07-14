14 Tem 2021 - 16:34- Eğitim G: 14 Tem 2021 - 16:38

Sözleşmeli personel alınacak!

Boğaziçi Üniversitesi, 2020 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle 25 sözleşmeli personel alacak.

Sözleşmeli personel alınacak! mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Üniversitemiz  birimlerinde  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu'nun  4.  maddesinin  (B) fıkrasına ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca; İstihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere aşağıda belirtilen pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

Kadrolara başvuruda bulunacak adayların, ilanın Resmi Gazete‘de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde belgeleri tamamlayarak Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 

İlana ulaşmak için tıklayınız...

14 Tem 2021 - 16:34 Malatya- Eğitim

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