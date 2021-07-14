TÜFAD’tan Yeni Malatyaspor Yönetimine Tepki!

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, kurumsal yapıya kavuşmadan saha sorunlarını çözemeyen, alınan başarısız sonuçları bahane göstererek altyapıya Malatya dışından bir ismin getirilmesinin doğru bulunmadığı ifade edildi. Yapılan değişiklikle Malatyalı antrenörlerin ayaklar altına alındığını vurgulayan dernek yönetimi, Yeni Malatyaspor alt yapı teknik direktörlüğüne 265 üyesi olan Malatya antrenörlerinden birinin tercih edilmemesinin camiaya olan güvensizliğin ve saygısızlığın göstergesi olduğu belirtildi. Yeni Malatyaspor Başkanı ve Yönetim Kurulunun almış olduğu kararın esefle kınandığı açıklamada, TÜFAD Malatya yönetimi, sarı kırmızılı kulübü Malatya antrenörlerine saygı duymaya davet etti.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.