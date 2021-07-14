TÜFAD’tan Yeni Malatyaspor Yönetimine Tepki!

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, kurumsal yapıya kavuşmadan saha sorunlarını çözemeyen, alınan başarısız sonuçları bahane göstererek altyapıya Malatya dışından bir ismin getirilmesinin doğru bulunmadığı ifade edildi. Yapılan değişiklikle Malatyalı antrenörlerin ayaklar altına alındığını vurgulayan dernek yönetimi, Yeni Malatyaspor alt yapı teknik direktörlüğüne 265 üyesi olan Malatya antrenörlerinden birinin tercih edilmemesinin camiaya olan güvensizliğin ve saygısızlığın göstergesi olduğu belirtildi. Yeni Malatyaspor Başkanı ve Yönetim Kurulunun almış olduğu kararın esefle kınandığı açıklamada, TÜFAD Malatya yönetimi, sarı kırmızılı kulübü Malatya antrenörlerine saygı duymaya davet etti.