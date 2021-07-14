“Yeşilyurt Belediyespor Satılık Değildir”

Çınar noktayı koydu!
2021-2022 sezonunda TFF 3. Lig 2. Grup’ta yer alacak olan Yeşilyurt Belediyespor’da olağan genel kurul 16 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Yeşilyurt Belediyesi Beylerderesi Şelale Tesisinde saat 14.00’de yapılacağı duyurulan kongrede yönetim kurulunda değişiklik yapılması beklenirken, turuncu yeşilli kulübün satılacağı yönündeki iddialarda netliğe kavuşmuş olacak. Yeni sezonla ilgili hiçbir çalışmanın yapılıp, yapılmadığı konusunda bilginin kamuoyuna yansımaması ve belediyeye yük olduğu için elden çıkarılmak istendiği yönünde söylentilerin ortaya atıldığı kulüple ilgili olarak birinci ağızdan açıklama geldi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, belediye olarak kulübe çok yatırım yaptıklarını, dolayısıyla kulübün belediye bünyesinde kalmayı sürdüreceğini söyledi.
“SATILIK VEYA KİRALIK DEĞİLDİR”
Tesisleşme ve spor alanları konusunda da yatırım yaptıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,
Yeşilyurt Belediyespor ilçemizin markasıdır. Spor değeridir. Bu nedenle Belediyespor’umuzu şahıslara ve bazı kurumlara devretmemiz asla söz konusu değildir. Biz bu kulübe çok yatırım yaptık, tesisleşmeye başladık, yeni spor alanları yapıyoruz. 700 gencimiz Yeşilyurt’ta spor ile uğraşıyor, onların geleceği için kulübümüze daha fazla sahip çıkarak, Yeni Malatyaspor’un alt yapısına da katkı verecek bir çalışma ile Yeşilyurtlu gençleri daha çok spora teşvik edeceğiz. Bu nedenle kulübümüz, satılık veya kiralık değildir, Belediyemizin malıdır. Belediyemiz uhdesinde kalmaya devam edecektir
ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.