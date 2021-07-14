Laboratuvar hizmeti alınacaktır

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Malatya EAH 2800000 Puanlı 24 aylık sonuç Karşılığı Dış Laboratuvar Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.''

Açık ihale usulü yapılacak olan alımın teklif açma tarihi 3 Ağustos olarak belirtildi.

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