Sadıkoğlu: Şartlar daha kapsayıcı olmalı

Yürürlükte bulunan ve Ekonomi Reformları Eylem Planı’nda yer alan istihdam desteklerine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Sadıkoğlu, işsizlik rakamlarının arttığı ve işletmelerin ekonomik sorunlarla boğuştuğu bir dönemde istihdam desteklerindeki şartların daha kapsayıcı olması gerektiğine dikkat çekti.

Başkan Sadıkoğlu; “İşletmelerimizin geçtiğimiz yılın Mart ayından bu yana ciddi ekonomik sorunlar ile mücadele ediyor. Pandemi sürecinde getirilen yasak ve kısıtlamaların oluşturduğu olumsuzlukların en aza indirilebilmesi amacıyla Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ), İşten Çıkarma Yasağı ve Nakdi Ücret desteği gibi birçok uygulama hayata geçirildi. Üyelerimiz, yaşanan ekonomik darboğazda yasak uyarınca 30 Haziran 2021 tarihine kadar istihdamını koruyarak işçi çıkaramadılar. 1 Temmuz’dan itibaren pandemi sürecinden olumsuz etkilenen üyelerimizin ilave istihdam desteği için öngörülen son bir yıl, son altı ay ya da son üç ay çalışan işçi sayısına ilave gibi koşullarda istihdam sağlamaları oldukça zordur” dedi.

“Destekler daha kapsayıcı ve kolay ulaşılabilir olmalı”

Açıklamasında işsizlik oranlarındaki artışa vurgu yaparak desteklerin daha kapsayıcı olması gerektiğine dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu;

OECD verilerine göre salgın döneminde işgücü rakamlarında küresel çapta bir gerileme yaşandı. TUİK verileri ise işten çıkarma yasağına rağmen ülkemizde işsizlik rakamlarının arttığını gösteriyor. Böylesi bir dönemde devletimizden, istihdam desteklerini daha kapsayıcı ve kolay ulaşılabilir bir şekilde sunmasını bekliyoruz

şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)