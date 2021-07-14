KPSS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!

ÖSYM merakla beklenen KPSS 2021/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarını bugün açıkladı.
ÖSYM resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada
01 - 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Temmuz 2021 tarihinde saat 09.10’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
ifadelerine yer verdi.
Adaylar açıklanan yerleştirme sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabiliyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.