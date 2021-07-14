14 Tem 2021 - 11:01- Eğitim G: 14 Tem 2021 - 11:13

KPSS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!

KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları açıklandı.

Beyza Nur GÜL
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KPSS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı! mask

ÖSYM merakla beklenen KPSS 2021/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarını bugün açıkladı.

ÖSYM resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada

01 - 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Temmuz 2021 tarihinde saat 09.10’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

ifadelerine yer verdi.

Adaylar açıklanan yerleştirme sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabiliyor.
# kpss, Ösym, Sonuçlar açıklandı

14 Tem 2021 - 11:01 Malatya- Eğitim

Muhabir Beyza Nur Gül

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