‘O saat’ 01.25’te durdu

15 Temmuz gecesi Ankara’da yaşanan darbe girişimine tepki göstermek için sokağa çıkanlar arasında Malatyalı Fuat Bozkurt’ta vardı. O gece, “Vatansız can ne işe yarar, ben hainlere karşı koymaya gidiyorum” diyerek sevdikleriyle helalleşen Bozkurt, helikopterin açtığı ateş daha sonrada meclisin bombalanması sonucu vücuduna kurşun ve şarapnel parçalarının isabet etmesi nedeniyle şehit düştü.

MECLİSİ BOMBALAYAN UÇAKLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Ankara’da bir şirkette iş makinesi operatörü olarak çalışan Bozkurt, Ankara'da yaşanan dehşeti cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medyaya yükledi. Sokağa çıkan ve tepkisini ortaya koyan Bozkurt, kısa süre sonra ise önce helikopterin açtığı ateş sonucu yaralandı, ardından da Meclis'in bombalanması sonucu vücuduna isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle şehit düştü.

Şehit Fuat Bozkurt’un çektiği o son videoda, üst üste geçen uçakların Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) üzerinden uçtuğu anlar saniye saniye kaydedilmişti. Vatandaşlar çevrede ne olduğunu anlamaya çalışırken, alçaktan uçan uçaklar dakikalar sonrası meclisi bombaladı.

SAATİ, ŞEHİT OLDUĞU ANDA DURDU

Şehidin özel eşyalarını ailesi evde sergiye dönüştürdü. Gözlüğünden cüzdanına, ehliyetinden kol saatine kadar her şey o köşeye özenle bırakıldı. Aile, şehit çocuklarının kol saatinin ölüm anı olan 01.25’te durduğunu fark etti. O saat, tam bir yıldır hain darbe girişiminin olduğu günden buyana 01.25’i gösteriyor.

Şehit oğlunun kol saatinin 01.25’te durduğunu kaydeden baba Bozkurt,

O saatlerde vurulmuş. ‘Ankara’nın son hali’ diye video çekip, bize gönderiyordu. Vurulduktan sonra telefonu düşmüş, ondan sonra haber alamadık

dedi.

“OĞLUMUZU ÖZLÜYORUZ AMA GURURLUYUZ”

Şehit Fuat Bozkurt’un babası Hasan Bozkurt,

Acımız var ama vatan için gideceğiz. Ben, sen gitmezse kim gidecek, hepimiz gideceğiz. Ben gitmezsem evladım, evladım gitmezse ben gideceğim. Hepimiz vatan için hazırız. Vatansız yaşanmaz. Çanakkale’de dedelerimiz şehit oldu, gerekirse vatan için bizde şehit olacağız. Vatanı olmayan namusu, şerefi de olmaz

dedi.

“Acı bitmez ama biz her zaman Allah'a şükür gururluyuz” diyen Bozkurt,

Oğlum şehitlik mertebesine ulaştı. Özlüyoruz ama gerekirse bizde şehit olacağız. Cumhurbaşkanımız yiğit bir insan, dik durdu. Hiç kimseye eyvallah etmedi. Oğlumuzu özlüyoruz ama gururluyuz.

diye konuştu.