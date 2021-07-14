 "Sevabı Ocağınıza, Derisi Ocağımıza"

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Turgay Şengönül, Ülkü Ocakları'nın dünyanın her yerindeki mazlum Müslümanlar'a ve Türk Dünyası'na yardım eli uzattığını söyleyerek, Ülkü Ocakları olarak ahlak, iman ve milli şuur sahibi bilinçli gençlerin yetişmesi için Malatyalıların kurban derilerine talip olduklarını belirtti.

Şengöl, çağrısında şu ifadelere yer verdi:

Milli ahlak sahibi, Türklük gurur ve şuuruna sahip, İslam ahlak ve faziletini karakter edinmiş gençler yetiştirme mücadelesi veren bizler, bütün vatandaşlarımızın bu yılki kurban derilerini ocağımızda toplamasını ve bu hayırlı çağrıya katkı sunmalarını bekliyoruz. Bu Bayramda Kurban Derilerimizi Ülkücü Harekette Yardımlaşmayı ve Dayanışmayı artırmak amacıyla Devletin ve Milletin Bekası için gözünü kırpmadan mücadele eden nesiller yetiştirmeyi kendine Vazife edinmiş Kutlu Dergâhımıza bağışlayalım.

(Haber Merkezi)