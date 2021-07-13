Yeni Malatyaspor’da ‘Gümüş’ operasyonu

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmaları hız kazandı. Geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen ileri uç oyuncusu Benjamin Tetteh ile orta saha oyuncusu Stephen Mallan’ı bonservisleriyle kadrosuna katmaya hazırlanan sarı siyahlılar, Fenerbahçe’nin santraforu Sinan Gümüş’ü de kadrosuna dahil etmek için görüşmelere başladı.

Teknik direktör İrfan Buz'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sinan Gümüş'ü de kiralık olarak kadrosuna katmak için şartları zorlayacak.

SÜPER LİG’DE 103 KEZ FORMA GİYDİ

Güncel piyasa değeri bir milyon 100 bin Euro olan Gümüş, daha önce Genoa, Antalyaspor, Stuttgart ve Galatasaray’ın formalarını giydi. 2020-2021 sezonunda Antalyaspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Almanya doğumlu 27 yaşındaki oyuncu, Süper Lig’de 103 karşılaşmada forma giydi.

2014 yılında VfB Stuttgart II takımından Galatasaray’a transfer olan Sinan Gümüş, 116 kez sarı kırmızılı formayı giyerken, 33 gol, 16 asistlik performans sergiledi. Süper Lig’de 103 maçta görev alan Gümüş, 27 kez gol atma başarısı gösterirken, 8’de asist yaptı. Gümüş, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla ligde oynadığı 18 karşılaşmada 569 dakika sahada kalırken 3 gol kaydedip, 1’de asist yapmıştı.