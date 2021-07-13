13 Tem 2021 - 19:13- Spor G: 13 Tem 2021 - 19:17

Yeni Malatyaspor’da ‘Gümüş’ operasyonu

Transfer çalışmaları kapsamında bombaları üst üste patlatmaya hazırlanan Yeni Malatyaspor’da yönetim, Fenerbahçe’nin forvet oyuncusu Sinan Gümüş’ü kadrosuna katmak için harekete geçti.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
Yeni Malatyaspor’da ‘Gümüş’ operasyonu mask

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmaları hız kazandı. Geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen ileri uç oyuncusu Benjamin Tetteh ile orta saha oyuncusu Stephen Mallan’ı bonservisleriyle kadrosuna katmaya hazırlanan sarı siyahlılar, Fenerbahçe’nin santraforu Sinan Gümüş’ü de kadrosuna dahil etmek için görüşmelere başladı.

Teknik direktör İrfan Buz'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sinan Gümüş'ü de kiralık olarak kadrosuna katmak için şartları zorlayacak.

SÜPER LİG’DE 103 KEZ FORMA GİYDİ

Güncel piyasa değeri bir milyon 100 bin Euro olan Gümüş, daha önce Genoa, Antalyaspor, Stuttgart ve Galatasaray’ın formalarını giydi. 2020-2021 sezonunda Antalyaspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Almanya doğumlu 27 yaşındaki oyuncu, Süper Lig’de 103 karşılaşmada forma giydi.

2014 yılında VfB Stuttgart II takımından Galatasaray’a transfer olan Sinan Gümüş, 116 kez sarı kırmızılı formayı giyerken, 33 gol, 16 asistlik performans sergiledi. Süper Lig’de 103 maçta görev alan Gümüş, 27 kez gol atma başarısı gösterirken, 8’de asist yaptı. Gümüş, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla ligde oynadığı 18 karşılaşmada 569 dakika sahada kalırken 3 gol kaydedip, 1’de asist yapmıştı.

# malatya, yeni malatyaspor, tff, sinan gümüş, süper lig
# YENİ MALATYASPOR İLE İLİŞKİLİ:
YMS yeni sezon formalarını tanıttı mask
YMS yeni sezon formalarını tanıttı
Kaplan hız kesmiyor mask
Kaplan hız kesmiyor
Bu Sezon Lige Damga Vuracaklar! mask
Bu Sezon Lige Damga Vuracaklar!
Kampa İki Futbolcu Daha Katıldı mask
Kampa İki Futbolcu Daha Katıldı
Adem Büyük’ten Yeşil Işık mask
Adem Büyük’ten Yeşil Işık
İrfan Buz Transfer Bekliyor! mask
İrfan Buz Transfer Bekliyor!
“İSMİMİN MEHMET OLMASINI İSTİYORUM” mask
“İSMİMİN MEHMET OLMASINI İSTİYORUM”
Vakfın Yeni Başkanı Ağaoğlu mask
Vakfın Yeni Başkanı Ağaoğlu
Kriz Bu Yılda Sürecek! mask
Kriz Bu Yılda Sürecek!
Kulüplerden TFF’ye Ültimatom! mask
Kulüplerden TFF’ye Ültimatom!

13 Tem 2021 - 19:13 Malatya/ Battalgazi- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yeni Sezonda Görev Alacaklar mask
Yeni Sezonda Görev Alacaklar
Kampa İki Futbolcu Daha Katıldı mask
Kampa İki Futbolcu Daha Katıldı
Adem Büyük’ten Yeşil Işık mask
Adem Büyük’ten Yeşil Işık
İrfan Buz Transfer Bekliyor! mask
İrfan Buz Transfer Bekliyor!
“İSMİMİN MEHMET OLMASINI İSTİYORUM” mask
“İSMİMİN MEHMET OLMASINI İSTİYORUM”
Vakfın Yeni Başkanı Ağaoğlu mask
Vakfın Yeni Başkanı Ağaoğlu
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL