Ceren, 400 Metrede Üçüncü Oldu

Türkiye atletizm takviminde U18 yaş grubunda kulüpler seviyesindeki en önemli organizasyon olan Spor Toto U18 Atletizm Ligi’nde ilk kademe müsabakaları 10-11 Temmuz’da Ankara Beytepe’de yapıldı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Atletizm Sahası’ndaki yarışmalarda kadınlarda 12, erkeklerde 19 takım finale kalabilmek için yarıştı.

U18 Ligi ilk kademe müsabakaları sonrasında ENKA Spor, hem erkeklerde hem de kadınlarda Fenerbahçe’nin önünde zirveyi elde ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de hem erkeklerde hem de kadınlarda üçüncü sırayı alarak final etabı öncesi iddiasını gösterdi. Beşiktaş Spor Kulübü’nün sporcusu Hatice Ceren Palalı, Spor Toto U18 Atletizm Ligi’nde ilk kademe müsabakalarında bu kez 400 metrede yarıştı. Genç atlet, 58.11’lik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı. 400 metrede Fenerbahçe’den Nevin İnce birinci, Enka’dan Edanur Tulum ise ikinci sırada yarışı tamamladı.