Boğularak ölen Uzman Onbaşı gözyaşları arasında defnedildi

Malatya'nın Kale ilçesinde yaşanan olayda görevli olduğu Şanlıurfa’dan izne gelen Piyade Onbaşı Okan Karaca (27), kayısı kasalarını yıkadığı sırada serinlemek amacıyla girdiği Karakaya Baraj Gölünde hayatını kaybetti. Kale Merkez Camii bahçesine getirilen Karaca'nın Türk Bayrağına sarılı tabutuna sarılan anne Nurşide Karaca ve kardeşleri gözyaşlarına boğulurken baba Mehmet Karaca ise güçlükle ayakta durabildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Karaca'nın cenazesi Kale İlçe Mezarlığında gözyaşları içerisinde defnedildi.
Cenaze namazına 2. Ordu Komutanlığı Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Necmi İnce, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ile çok sayıda vatandaş katıldı.
(İHA)
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.