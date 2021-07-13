YMS yeni sezon formalarını tanıttı

Yeni Malatyaspor’un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan forma tanıtımında, "Önce inanacaksın. İnanacaksın ki inancınla gelen özgüven başarıya götüresin. Mazine bakacaksın, mazin sana her şeyi anlatacak. Göreceksin, mazindeki sevinçlerini göreceksin. Unutmayacaksın, başarılarla dolu tarihini unutmayacaksın. Gururla terleteceksin, terini değdiği her parça kulağına fısıldayacak. Benden bir parça hep seninle olacak" ifadelerine yer verildi.
Yeni Malatyaspor’un kullandığı "Benden bir parça hep seninle" sloganı ile Malatya kentinin tarihi özelliği ön plana çıkarıldı.
(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.