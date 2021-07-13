13 Tem 2021 - 17:22- Spor G: 13 Tem 2021 - 17:26

YMS yeni sezon formalarını tanıttı

Yeni Malatyaspor 2021-2022 sezonunda giyeceği formaları Malatya’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini anlatan kliple taraftarların beğenisine sundu.
YMS yeni sezon formalarını tanıttı mask

Yeni Malatyaspor’un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan forma tanıtımında, "Önce inanacaksın. İnanacaksın ki inancınla gelen özgüven başarıya götüresin. Mazine bakacaksın, mazin sana her şeyi anlatacak. Göreceksin, mazindeki sevinçlerini göreceksin. Unutmayacaksın, başarılarla dolu tarihini unutmayacaksın. Gururla terleteceksin, terini değdiği her parça kulağına fısıldayacak. Benden bir parça hep seninle olacak" ifadelerine yer verildi.
Yeni Malatyaspor’un kullandığı "Benden bir parça hep seninle" sloganı ile Malatya kentinin tarihi özelliği ön plana çıkarıldı.

(İHA)
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13 Tem 2021 - 17:22 Malatya- Spor

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