Samanlı: Basına destek olmamız lazım

MGTC Başkanı Mehmet Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi’ni ziyaret etti. Başkan Aydın’ı makamında konuk eden MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, basına gereken değerin verilmesine dikkat çekti. Samanlı, gazeteciliğin zor koşullar altında icra edildiğini söyleyerek,

Emeği yüksek olan meslektir. Gecesi gündüzü ve tatili olmayan her koşulda mücadele veren emekçi kardeşlerimizin mesleğidir. Bizim de bunların kıymetini ve değerini her zaman bilmemiz gerekiyor. Siyasi partiler, Belediye Başkanları ve Milletvekilleri olarak kardeşlerimize her zaman destek olmamız lazım. Onları itibarsızlaştırmadan gereken değeri vermemiz lazım

ifadelerine yer verdi.

MGTC yönetiminin birbirinden değerli isimlerden oluştuğunu söyleyen Samanlı,

Mehmet Aydın başkanıma ve hepsi birbirinden değerli yönetimini ve bu mesleği severek yapan insanlardan kurulu olmasından dolayı ayrıca büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Önümüzdeki günlerde 15 Temmuz kutlamalarına katılım sağlayacağız. Bu vesile ile sizlerin aracılığıyla 15 Temmuz süreçlerinin yaşanmaması için milletimizin devletimizin daha duyarlı bir şekilde davranmasını ve o süreci bir daha halkına yaşatmaması için gerekli tedbirlerin şimdiden alınması gerektiğini bir kez daha belirtmek istiyorum. Tekrar sizlerin vesilesi ile tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutluyorum. Nice birlikte bayramlarımızın olmasını temenni ediyorum. Covid-19 sürecinden dolayı maalesef bu bayramda partimizde bayramlaşma olmayacak. Bunu da duyuralım. Tekrardan bizleri ziyaret ettiği için Mehmet Aydın başkanıma ve kıymetli yönetimine teşekkür ederim

dedi.