Kaplan hız kesmiyor

Yeni sezonda Süper Lig’de iddialı, güçlü ve alternatifli bir kadroyla mücadele etmek isteyen Yeni Malatyaspor, sezon hazırlıkları kapsamında temposunu giderek artırıyor. Yeni transferlerle birlikte kampa katılan oyuncu sayısının her geçen gün giderek artması teknik heyetin yüzünü güldürürken, teknik direktör İrfan Buz, takımını yeni sezona en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyor.

Bolu'da bir otelin sahasında, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idman, çift kale maçla tamamlandı.

Günde çift antrenmanla beşinci sezonunu geçireceği Süper Lig’de 2021-2020 sezonuna hazırlanan sarı siyahlılarda, futbolcuların hırs ve istekleri teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Çalışmalar esnasında oyuncularıyla yakından ilgilenen Buz, özellikle geride kalan iki sezonda yaşanan sıkıntıların yeni sezonda tekrar etmemesi adına işi oldukça sıkı tutuyor.

Futbolcularına sık sık uyarılarda bulunan Buz, transfer süreciyle ilgili yönetimle de görüşmelerini sürdürüyor. Şuana kadar takıma katılan oyunculardan memnun olan tecrübeli çalıştırıcının, Tetteh ve Mallan’ın bonservisleriyle alınmasından dolayı yönetime teşekkür ettiği öğrenildi.

Buz’un takıma yeni katılacak oyuncular için özel bir antrenman programı hazırladığı, sonrasında da oyun sistemi üzerinde duracağı kaydedildi.

Doğu Anadolu ekibi, transfer çalışmaları kapsamında şuana kadar Elazığspor’dan Cengizhan Akgün, Al-Ettifaq’dan Oussama Haddadi, Pazarspor’dan Taha Gür ve Hatayspor’dan Rayane Aabid’i kadrosuna dahil etti.