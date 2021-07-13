Vay Vay Vay FESTİVALE BAK!

‘Dünyanın Kayısı Başkenti’ unvanının sahibi olan ve dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85’ini yapan Malatya, ‘yine, yeni, yeniden’ bir festivale hazırlanıyor. Kentte büyük bir coşkuya sahne olan ancak son yıllarda istikrarsızlıklarıyla ünlü olan Malatya Kayısı Festivali’nin 24’üncüsü 16-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Malatya’da Büyükşehir Belediyesi’nin uhdesinde gerçekleştirilen festival, gelenekselleşmiş olmasına rağmen sürekli iptal edilerek, unutturuldu. Iğdır, 2018 yılında ‘Geleneksel Iğdır Kayısı Festivali’ni başlatırken, Malatya ise istikrarsız bir şekilde sürdürdüğü festivalin coşkusunu ve özelliğini iyice kaybetti. Son yıllarda sürekli iptal edilen, kimi zamansa gündeme dahi getirilmeyen festivalin içi iyice boşaltıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sosyal medya hesabından 24.Malatya Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali’yle ilgili ‘Yine, yeni, yeniden Malatya kayısı festivali ile şenlenecek’ paylaşımını yaptı. Başkan Gürkan’ın coşkulu paylaşımına karşın festivali içeriği ve düzenlenecek olan etkinlikler herkesi hayal kırıklığına uğrattı.

ULUSLARARASI’NDAN YERELE…

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Millet Bahçesi’nde düzenlediği basın toplantısıyla festival hakkında bilgi verirken, festival kapsamında basılan davetiyede protokol kuralına da uyulmadığı görüldü. Davetiyede, Malatya Valiliği’nin logosu önde Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin logosu yanında bulurken, alt kısımda Başkan Gürkan’ın ismi önde Malatya Valisi Aydın Baruş’un ismi ise yanında yer aldı. Başkan Gürkan’ın sosyal medya paylaşımında ise davetiyenin düzeltilmiş olması dikkatlerden kaçmadı.

Festivalin 23’üncüsü ‘Uluslararası Malatya Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali’ olarak gerçekleştirilirken, 24’üncüsünde ‘Uluslararası’ ibaresi yer almadı. 2 güne sığdırılan festival, 24.Malatya Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali olarak düzenlenecek.

“TEREDDÜT İÇERİSİNDE KALDIK”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 24. Malatya Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali’ni geçen yıl olduğu gibi bu yıl da buruk kutlayacaklarını ifade etti.

Gürkan, temenni ve dileklerinin gelecek yıllarda Kayısı Festivali’ni Malatya’nın kültürünü, sanatını ve bütün değerlerini içeren ve kayısıyı da öne çıkaran bir festival niteliğinde coşkuyla kutlamak olduğunu söyledi.

Kayısı Festivali’nin 16 Temmuz’da başlayacağını kaydeden Gürkan,

Bu yılki duruma geldiğimizde özellikle 2 Temmuz’a kadar pandemiyle ilgili süreç hangi süreci takip edeceği noktasında bir bilgi olmaması nedeniyle biz bu konuda ‘acaba yapalım mı, yapmayalım mı, yapılabilir mi, yapılamaz mı?’ gibi tereddüt içerisinde kaldık. Tabii 2 Temmuz’dan sonra açıklama yapıldı, serbest olma süreci başlayınca bu dönemde de hazırlık boyutu itibariyle ve kayısı mevsiminin de 16-17 Temmuz hasebiyle özellikle Kültür Bakanlığı’nın ve Telifler Kurulu Genel Müdürlüğü’nün bu konulara bakışı en az 2 ay önce olması gerekiyor. Dolayısıyla orada kalan 15 gün için böyle bir uygulama yapamadılar. Dolayısıyla biz de bunu lokal bazda, Malatya ölçeğinde Uluslararası olmak kaydıyla mütevazi bir şekilde kayısı festivalini bütün Malatyalı hemşerilerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Neticede burada süreç 16 Temmuz’da başlayacak. Açılış süreci ve startı 16 Temmuz’da verdikten sonra 17 Temmuz’da akşam 18.00’de büyük bir kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. Bu süreç içerisinde bisiklet yarışları, kültür sanat etkinlikleri, konferans ve paneller kısa metrajlı da olsa yapılacaktır. Kortej yürüyüşünün hemen akabinde halk konseriyle Kayısı Festivalimiz bitirilecek

dedi.

“SADECE NİCELİK BOYUTUYLA DEĞİL, NİTELİĞİ DE ÇOK ÖNEMLİ”

Geçen yıl gerçekleştirilen Kayısı Festivali’ni hatırlatan ve düzenlenen korteje 10 binlerce vatandaşın katıldığını söyleyen Gürkan, şunları kaydetti:

Festivallerin esas amacı öncelikle o şehrin insanının birlik, beraberlik, dirlik dayanışma düzeni içindir. Kayısı festivali de olsa, kültür festivali de olsa, çilek festivali de olsa esas amaç o şehrin tarihini, kültürünü, medeniyetini, geçmişteki yaşanmışlıkları, günümüzde yaşananları ve gelecekteki yaşanılacakları bir birlik atmosferi ve yön istikameti içerisinde gitmesini sağlamaktır. Tabii biz Malatya’yı tarihi itibariyle insanlık medeniyetinin başladığı, ‘Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehri’ olarak tarif ediyoruz. Bu medeniyetin inkişaf ettiği bu şehirde bütün bu medeniyetin nüvelerinin bu festivallerde kültürel, sosyal etkinliklerde ortaya çıkarıp, temayüz ettirmemiz gerekiyor. Bu anlamda da bizler arkadaşlarımızla geçtiğimiz yıl pandemi öncesinde arada uzun süre yapılmayan Kayısı Festivali’nde hakikaten binlerce, 10 binlerce kişinin katılımıyla bir kortej gerçekleştirdik. Orada ‘Malatya birlik, beraberlik içerisindedir, Malatya huzur şehridir, Malatya Dar-ül Rifat’tır, seçkin insanların yaşadığı diyar bu şekilde bir görüntü sergiliyor. Hiçbir festivalde olmayan kalabalık, kortej yürüyüşü Malatya Kayısı Festivali’nde gerçekleştirildi’ mesajı vermekti. Sadece nicelik boyutuyla değil, niteliği de çok önemlidir. Bütün siyasi partilerin milletvekilleri, il başkanları, ilçe başkanları oradaydı. Bütün sivil toplum örgütleri, hangi yelpaze içerisinde yer alırsa yer alsın, hepsi oradaydı. Esas olan festivallerdeki kültürel etkinliklerde, sosyal aktivitelerdeki temel amaç Malatya’nın birlik, beraberliğidir.

“FESTİVALİ HEMEN BAŞLATTIK”

Biz Malatya’nın birliği, beraberliği noktasında bu anlamda sosyal ve kültürel etkinlikler yaparken aynı zamanda Malatya’nın ürünün de değerlendirilmesi noktasında festivallerin olması gerektiğine inanıyoruz” diyen Gürkan, “Bu anlamda biz festivali hemen başlattık ve başlatmadan önce de Malatya’nın kayısısının ve dünya kayısı başkenti olan Malatya’daki kayısının hak ettiği yere ulaşması noktasında hemen lisanslı depoların yapılmasına gayret gösterdik. Bir taraftan Ticaret Borsa’mızın ve Sanayi Bakanlığımızın ortaklaşa yaptığı Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki lisanslı depo, diğer taraftan da bizim Avrupa Birliği’yle ortaklaşa yaptığımız ve Avrupa’da tek olan lisanslı kayısı deposu. Dikkat derseniz bunların yapılması ve hükümetimizin Toprak Mahsulleri Ofisi’yle birlikte kayısının da alım işlemini başlatmasının hemen ardından kayısı fiyatı pik yaptı. Şu anda 30 lira civarında. kayısının dünyadaki kümülatif katma değeri 5 milyar civarındadır. Bunun 250-300 milyonu şimdiye kadar Malatya’ya devşirildi. Biz bunları 3 yıl önce söyledik. 85 bin ton rekolte olmasına rağmen 350-400 milyonu aşacak. Önümüzdeki yıllarda 500 milyona, bir milyara ulaşacak. Kayısının hak ettiği değeri bulması ve besin türevleri anlamında, ambalaj çeşitlendirilmesi anlamında ve gıda çeşitlendirilmesi anlamında da diğer laboratuar, gıda uzmanları ve pazarlamacılarla gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bunlarla ilgili finansman noktasında eski Maliye Bakanımızla beraber İngiltere’ye gidecektik. Burada en az bir milyarlık bir yatırımla kayısıyla ilgili en az 2-3 milyar yıllık girdi sağlayacak bir formata bürünmesi noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda Şire Pazarımızı başlattık. Biz her şeyi kültürü de, ekonomiyi de, sosyal yapıyı da, eğitimi de paralel ve birlikte yürütürüz

diye konuştu.

İşte, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın ‘Yine, yeni, yeniden Malatya kayısı festivali ile şenlenecek’ paylaşımını yaptığı festivalin programı:

16 Temmuz Cuma

13.30 Festival açılışı (PTT önü Şemsiye Sokak)

17.00 Fotoğraf sergisi (Millet Bahçesi)

20.30 Malatya Türküleri Gecesi (Sümer Park)

17 Temmuz Cumartesi

09.30 ‘Arslantepe UNESCO Yolunda’ bisiklet yarışı (Başlangıç noktası: Arslantepe)

11.30 Bisiklet yarışı ödül töreni (Malatya Büyükşehir Belediyesi önü)

14.00 Kayısı yarışması (Sanat Merkezi)

19.00 Kortej (Başlangıç: Doğa Cadde AVM)

20.30 Konser (Kutsi-Zara yer: Malatya Büyükşehir Belediye arkası)