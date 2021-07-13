13 Tem 2021 - 13:09- Asayiş G: 13 Tem 2021 - 13:11

1 yıldır aranan şahıs yakalandı

Malatya’da, 5 ayrı suçtan 1 yıldır aranan şahıs, polis operasyonu ile yakalandı.
1 yıldır aranan şahıs yakalandı mask

Malatya’da, farklı tarih ve yerlerde 5 ayrı darp, tehdit, hakaret, meskûn mahalde ateş etme ve mala zarar verme olayları ile aranan Ş.D, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yapılan kapsamlı çalışmalarda yakalandı. Şahsın yapılan sorgulamasında 1 yıldır arandığı tespit edildi.
Yapılan işlemlerinin ardından şahsın adliyeye çıkarılacağı belirtildi.

(İHA)
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13 Tem 2021 - 13:09 Malatya/ Battalgazi- Asayiş

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