Kozluk Çayı Kanyonu ziyaretçilerini büyülüyor

Tarihi köprüleri ve konaklarının yanı sıra doğal güzellikleriyle saklı bir cenneti andıran Arapgir ilçesi, normalleşme süreci ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde ziyaretçi akınına uğruyor. Tarihi dokusunun yanı sıra mor reyhanı, köhnü üzümü ile dikkat çeken Arapgir’in Kozluk Çayı (Kayaarası) Kanyonu, ziyaretçilere eşsiz bir manzara sunuyor.

Serin, temiz havası ve eşsiz doğa manzarası ile yerli ve yabancı birçok turisti ağırlayan tarih ve doğanın birleştiği Arapgir Kozluk Çayı, Malatyalıların yanı sıra çevre illerden birçok ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Arapgir ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki kanyon, özellikle hafta sonlarını huzurlu ortamda geçirmek ve doğa sporları yapmak için bölgeye gelenlerin yoğun ilgisini görüyor.

Fotokamp etkinliğine de ev sahipliği yapan kanyon, hem doğa tutkunları hem de fotoğraf sanatçıları için doğal bir stüdyo imkanı da sağlıyor.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Arapgir’in Yukarı Fırat’ın incisi olduğunu ifade ederek,

Arapgir, büyük bir medeniyetin ve Anadolu coğrafyasının merkezinde olan bütün yerleşik tarım, yerleşik yaşam ve uzlaşı kültürüyle birbirini her gelenin kucaklayabileceği şekilde tolere edebilen, toleransları olan bir yaşam şehridir. Malatya’ya bağlıyız ama Yukarı Fırat’ın Tunceli, Erzincan, Sivas, Elazığ ve Malatya’nın tam ortasında hepsiyle kesişen, buluşan, konuşan ve kucaklaşan inci ilçeyiz. Aslında yaşam merkeziyiz

dedi.