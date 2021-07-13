“Darısı hızlı trene”

Koronavirüs salgını nedeniyle 28 Mart 2020’de seferlerine ara verilen ana hat trenleri, 12 Temmuz’dan itibaren 12 farklı güzergahta yeniden seferlere başladı. Bu çerçevede 4 Eylül Mavi treni Ankara’dan Malatya’ya ilk seferini 12 Temmuz gerçekleştirdi. Malatya’dan Ankara’ya ilk sefer ise bugün olacak.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Mavi tren seferlerinin başlaması değerli ancak yıllardır söz verilen hızlı trenle ilgili sessizlik üzüntü verici” dedi.

“BAKANLAR DEĞİŞTİ, YILLAR DEĞİŞTİ, HIZLI TREN MÜJDESİ DEĞİŞMEDİ”

Malatya’nın kuzeyi güneye, doğuyu batıya bağlayan bir düğüm noktası üzerinde bulunduğunu belirten Ağbaba,

Ekonomik, sosyal, nüfus büyüklüğü bakımından Malatya’dan daha geri olan şehirlere hızlı trenin daha önce gelmesinin mantığı nedir? AKP Milletvekilleri bugüne kadar defalarca Hızlı tren müjdesi verdiler. Hızlı trenle ilgili İlk müjde 11 yıl önce verildi. 11 yılda 6 Ulaştırma Bakanı geldi geçti. Bakanlar değişti, milletvekilleri değişti, yıllar değişti ama Malatya için hızlı tren müjdesi değişmedi

diye konuştu.

“YENİ AÇIKLAMA YAPMADIKLARINA GÖRE ETÜD ÇALIŞMASI DA DURDU”

Ağbaba, açıklamasında şunları söyledi:

2010’da ilk kez hızlı tren cümlesi kullandılar. 2014 yılı Nisan ayındaki “mayıs ayında hızlı trenin proje ihalesini de yapıyoruz’ dediler.2016 Ekim ayında hızlı tren hattı etüt projesinin 2017 yılı içerisinde tamamlanacağı söylediler.2020 yılında zemin etüt çalışmalarının yüzde 39’unun tamamlandığını söylediler.2021 yılındayız. Anlaşılan o ki zemin etüd çalışması da durdu, geçen yıldan beri vekiller hızlı tren konusunda sus-pus. En geç 2023 yılında hızlı trenin sefere başlayacağını söylemişlerdi. Bu şartlar altında Malatya’ya hızlı trenin 2023’te gelmesi de hayal. Her konuda kandırdıkları Malatyalılar en geç 2023’te hızlı trenin de hesabını sandıkta soracaklar.

(BÜLTEN)