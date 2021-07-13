Mucizevi bitki: KEKİK

Kekik içerisinde demir, kalsiyum, magnezyum, potasyum manganez mineralleri ve A, C, E, K, B6 vitaminleri barındırır. İçerisinde zengin vitamin ve mineralleri barındıran kekik suyu hemoroitten zayıflamaya, romantizmal ağrılardan cilt sorunlarına kadar birçok sağlık problemine yardımcı olarak doğal çözümler sunmaktadır.
Doğanın bizlere sunduğu mucizelerden biri olan kekik düzenli olarak kullanıldığında birçok fayda sağlıyor. Kekik suyunun düzenli kullanımı sağlandığında iltihap kurutucu özelliğine sahiptir.
MİKROP ÖLDÜRÜCÜ
Kekik hakkında genel bir değerlendirme yapan Aktar Abdullah Yakar,
Kekik çok güçlü antioksidan içeren bir bitkidir. Mide iltihabına, gastrite ve yara iyileştirici özelliğiyle de biliniyor. Kişiye enerji, güç kuvvet verir. Kekik ayrıca çok kuvvetli bir mikrop öldürücü, antiseptik olan vücudu güçlendiren bir bitkidir. Adet düzensizliğine iyi gelir yemeklerden önce içilmesi damar sertliğini giderir. Sara hastalığında kalp sancısının giderilmesinde de kullanılır. Ancak tansiyonu yüksek olanlar dikkatli kullansınlar çünkü geçici olarak tansiyonu yükseltebiliyor
dedi.
Aktar Abdullah Yakar, sözlerine şöyle devam etti:
Salgı bezlerini uyarır, iştahı açar ve hazmı kolaylaştırır. Sinirsel kaynaklı yüz ağrılarının tedavisinde kullanılır. Kekik, papatya ve civanperçemi karışımı çayı da oldukça faydalıdır. Sinirsel kaynaklı uykusuzluğa iyi gelir. Bronşit, astım ve balam söktürmede kekik ve sinir otu karışımı oldukça fayda sağlar. Özellikle diş eti çekilmelerine karşı büyük etkisi vardır. Özellikle diş yapımından sonra ciddi anlamda diş eti çekilmesi olur. Kekik çayının gargara yapılması halinde bu sorunda büyük oranda ortadan kalkacaktır. Baş dönmesi ve migren ağrılarına da iyi geldiği biliniyor. Kulak uğultusu nezle bronşit gibi hastalıkların tedavisinde kullanır.
Şeker hastaları için kekiğin zahter türünü öneren Yakar,
Şeker hastalığına özellikle zahter çok iyi gelir. Zahter de kekiğin bir türüdür. Çünkü kekiğin çok fazla çeşidi bulunuyor. Sarı kekik genelde gastrit ve mide ağrılarında etkilidir. Kara kekik dediğimiz dağ kekiği de özellikle bu pandemi döneminde mikrop öldürücü özelliğinden dolayı çok mükemmel fayda verir
ifadelerine yer verdi.
Kekik çayı yapmak isteyenlere önemli tüyolar veren Yakar,
Çayını yapmak isteyenler bir su bardağına bir tatlı kaşığı denk gelecek şekilde çayını yapıp içebilirler. Bir taşım kaynayıp 15-20 dakika demlenmelidir. Yemeklerden önce veya sonra 1-2 saat önce kullanabilirler. Tansiyon yükseltme özelliği olduğu için özellikle tansiyonu olan kişilerin dikkat etmesinde fayda var. Hamile kadınlar, civanperçemi, hayıt tohumu dışındaki bitkileri kullanmamasını öneririm
dedi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.