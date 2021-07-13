13 Tem 2021 - 10:44- Sağlık

Mucizevi bitki: KEKİK

Baharat olarak yemeklerde kullanılan kekiğin kullanım alanları bilindiğinden çok daha fazla. Anadolu kültüründe önemli bir yere sahip olan kekik, özellikle et yemeklerinin olmazsa olmazı. Birçok hastalığa iyi geldiği bilinen kekiğin faydaları saymakla bitmiyor. Ayrıca kekiği sadece yemeklerde baharat şeklinde değil kaynatıp suyundan elde edilen çayında insan sağlığına yararlı olduğu biliniyor.