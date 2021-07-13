“Bazıları darbe girişimi bile diyemiyorlar”

Bazılarının bu darbe girişimine, darbe girişimi bile diyemediğini ifade eden Tüfenkci,

Ama şu bir gerçek: 15 Temmuz’da maalesef içimizdeki hainler bu millete silah doğrultabildiler, bombalayabildiler, 250’ye yakın vatandaşımız şehit oldu ve Allah’a hamd olsun ki, milletimizin feraseti, milletimizin demokrasiden yana tavır alması bu hain darbe girişimini önlemiş oldu

dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, dün Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’ni (MGTC) ziyaret etti. Ziyarette MGTC Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Tüfenkci, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Ziyarette ilk konuşmayı MGTC Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın yaptı. Başkan Aydın, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, medyanın sorunlarını Milletvekili Tüfenkci’ye aktardığını söyledi.

“BİZ BAKANIMIZA İNANIYORUZ, GÜVENİYORUZ”

Milletvekili Tüfenkci’nin Malatya’ya faydalı birçok projesi olduğunu anımsatan Başkan Aydın,

Sayın Bakanımıza Cemiyetimizi ziyaret ettikleri için çok teşekkür ederiz. Sayın Bakanımız Bakanlığı döneminde de, milletvekilliği döneminde de Malatya’ya faydalı birçok projesi oldu. Bu anlamda da teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımıza medyanın bazı sorunlarını aktardık. Yardımcı olacaklarını söylediler. Biz Bakanımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Ziyaretlerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum

diye konuştu.

“BAZI İNSANLARIMIZ ÇOK ÇABUK UNUTABİLİYORLAR”

Daha sonra söz alan ve “15 Temmuz’un yıldönümüne az kaldı” diyerek sözlerine başlayan Milletvekili Tüfenkci ise,

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümüne yaklaşıyoruz. Üzerinden epeyce bir zaman geçmesine rağmen hala şu veya bu şekilde izleri taşınan ve Türkiye’nin darbe girişiminin bedelini ödediği ve ödemeye de devam ettiği dönemlerden geçiyoruz. Belki bazı insanlarımız çok çabuk unutabiliyorlar. Bazıları bu darbe girişimine, darbe girişimi bile diyemiyorlar. Hatta ondan sonra hükümetin aldığı tedbirlere karşı bir darbe diye nitelendirecek kadar da akıllarını yitirmiş oluyorlar. Ama şu bir gerçek: 15 Temmuz’da maalesef içimizdeki hainler bu millete silah doğrultabildiler, bombalayabildiler, 250’ye yakın vatandaşımız şehit oldu ve Allah’a hamd olsun ki, milletimizin feraseti, milletimizin demokrasiden yana tavır alması bu hain darbe girişimini önlemiş oldu. Bugün, o günleri unutanlar, darbe heveslilerine şirinlik olsun diye bugünleri, o günleri unutturacak senaryoları kurmaya çalışsalar da, oyunları planlamaya çalışsalar da, hatta ve hatta bizzat içerisinde olanları bile ‘yeniden yargılayacağız’ diyecek kadar, bu toplumun gerçeklerinden uzak olsalar da milletimiz 15 Temmuz’u unutmadı, unutmayacağına da inanıyorum. Çünkü o milletin bir direnişiydi, milletin bir destanıydı ve milletin bir şahlanışıydı. Ve sivil iradenin bu ülke için ne kadar gerekli olduğunu göstermesi bakımından önemliydi. Hatırlarsanız o gün sahada şu veya bu görüşten olanlar değil, herkes vardı. Ve herkesin tek amacı bu darbe girişimini önlemek ve hiçbir asayiş olayının da olmadığı, bir talanın ve başıboşluğun yaşanmadığı bir dönemdi. Allah bir daha o dönemleri bu millete yaşatmasın. Kısa zamanda alınan tedbirlerle o yaralar sarıldı. İnşallah onların hesabı soruluyor, sorulmaya da devam edecek

şeklinde konuştu.

“KAYISI TÜRKİYE’DE TESCİLLİ 3 ÜRÜNDEN BİRİSİ”

2 yıldır kayısı üreticilerinin yüzünün güldüğünü belirten Tüfenkci,

Malatya için tam da kayısı mevsimi. Kayısı Malatya için önemliydi. Yıllarca Malatya’da kayısı hep sorun alanı olarak görülüyordu. Allah’a hamd olsun Malatya’ya kayısı için lisanslı depoların yapılması ve akabinde de TMO’nun kayısı alımı yapmasıyla beraber 2 senedir Malatya çiftçisinin yüzü gülüyor. İnşallah Malatya çiftçisinin yüzü daha da gülecek. Bildiğiniz gibi kayısı Malatya’da, Türkiye’de tescilli 3 üründen birisi. Bu 3 üründen olmasının getirisini Malatya çok yaşamadı ama inşallah ilgili kurumlarımız sahip çıkarak Avrupa Coğrafi Tescil İşaretinin de getirdiği avantajı kullanır hale geliriz. Bundan sonra yapacağımız bir yandan kaliteyi artırmak, bir yandan da kayısının üretim sorunlarına odaklanarak üretimin kalitesini artırmaya yönelik ve yurtdışında yeni pazarlar arayışları olması lazım. İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde de kayısının sorunlarını giderme anlamında hep beraber gayret gösteririz

diye konuştu.

“BU HEDEFİ DE BELKİ YILSONU ARTIRMIŞ OLACAĞIZ”

Türkiye’nin pandemi sürecinde parmakla gösterilebilir bir ülke konumunda olduğunu söyleyen Tüfenkci,

Ülkenin ve dünyanın pandemi salgıyla mücadele süreci var. Allah’a hamd olsun Türkiye bu süreçte aşılama noktasında, hastanelerde hiçbir vatandaşının geri çevrilmesi gibi bir durum hiçbir zaman yaşanmadı. Şimdi de aşı üreticisi olmamamıza rağmen aşılama oranlarımız ve hızımız da dünyada parmakla gösterilebilir bir ülke konumundayız. İnşallah yerli aşımızı da ekim ayı gibi çıkardığımızda Türkiye bu mücadelede gerçekten çok çok öne geçmiş oluyor. Biz bu süreç içerisinde muhalefetin aksi söylemlerine rağmen hiçbir zaman üretimi durdurmadık. Üretime devam ettik ve bunun faydalarını da yeni yeni görmeye başladık. İnşallah ihracatımızı 200 milyon dolar civarlarına suratla yaklaştırıyoruz. Bu hedefi de belki yılsonu artırmış olacağız

ifadelerine yer verdi.

“MALATYA’DA YATIRIM YAPACAK ÇOK İNSAN VAR”

Gerçekleştirilen yatırımları anlatan Milletvekili Tüfenkci, şunları kaydetti:

Türkiye’nin üretimin artırması lazım. Yeni yeni yatırımlara teşvik etmesi lazım. Bu anlamıyla Malatya şanslı illerimizden birisi. Özellikle 6’ncı bölge teşviklerinin uygulanmasıyla beraber Malatya’ya ciddi anlamda yatırım talebi patlaması yaşandı. Biz arsayı ürettiğimiz sürece inanın Malatya’da yatırım yapacak çok insan var. Bu talepler bizlere de geliyor. Bu anlamıyla o teşvikten bugüne kadar yaklaşık 18 bine yakın yeni istihdam oluşturduk. İnşallah 30 bin istihdam hedefimize süratle yaklaşacağız. Malatya’nın nüfus olarak büyümesi lazım. Ekonomi nüfusla alakalı bir ölçek. Dolayısıyla Özel Harekât Bölgesi’nin ihalesi, yer teslimi 15 Haziran’da yapıldı. Dolayısıyla bu yatırımı çok önemsiyoruz ve takip ediyoruz. Çünkü 3 bin 500, 4 bine yakın özel harekât polisi ve lojistiği Malatya’da konumlandıracak. Bu Malatya ekonomisi için de iyi. Vagon fabrikasının sorununu çözdük. Şimdi odaklandığımız küçük sanayinin bir an evvel hayata geçirilmesi. Bununla ilgili büyükşehir üzerinden ciddi anlamda çalışmalara hız verdik. Şimdi aldığımız yer karşılığında Büyükşehir Belediye’miz 4 bloğun inşasına hızlı bir şekilde devam ediyor. Planlaması da bittiğinde inşallah 2022’nin başında veya 2021’in sonunda oranın da temellerini atmış oluruz. Yeni bir Şire Pazarı’nı inşallah hayata geçireceğiz. İhale sürecindeler. Şu anda Malatya’da 71 tane okul inşaatımız devam ediyor. Milli Eğitim tarihinde en fazla yatırım aldığımız bir dönemi yaşıyoruz. Yeni aldığım habere göre Bilkent okulları var. Bilkent okullarının imar onayı ve Milli Eğitimden onayı çıktı. Yaklaşık 250 milyona yakın karşı taraftaki bölgede kampüs yapıyorlar. Bu Malatya ve bölgedeki yurtlarıyla beraber eğitim kampüsü Malatya için önemli. OSB’deki yatırımların özellikle nitelikli ve tekstildeki boyama yatırımlarının da gelebilmesi için arıtma önemliydi. Arıtmayı hem revize ettik hem de yeni bir arıtmayı ihale ettik. İnşaatı başladı. O da hızlı bir şekilde devam ediyor. Hava Alanı Terminal Binası’nın inşaatı devam ediyor. 2022’nin sonunda onu da hizmete açtığımızda yolcularımızın rahat inip bineceği bir ortamı sağlamış olacağız. Kuzey Çevreyolu yılların sorunu. O yatırımı da takip ediyoruz. İnşallah bu yılın sonuna kadar da Sivas Caddesi hatta Battalgazi Kavşağı’na kadar olan kısmı ulaşıma açmış olacağız. Viyadük Kuşak yolları Malatya trafiği için önemli. Kuşak yolunun viyadüğünü ihale ettirdik. Büyükşehir Belediyesi de diğer istimlak alanlarını tamamlıyor. Bu yıl içerisinde veya 2022’nin mart, nisan ayına kadar bitirdiğimizde çok farklı bir noktaya getireceğiz. Turgut Özal Üniversitemizi hayata geçirdik. Onkoloji Hastanemizi hizmete açtık. Şimdi orası yüzde 100 doluluk oranıyla bölgemize hizmet ediyor. Projesi biten bir Kardiyoloji Hastanemizi Malatya’mıza kazandıracağız. Bu Turgut Özal’ın hayaliydi. İnşallah bu hayali biz AK Parti olarak Malatya2da gerçekleştirmiş olacağız.