Üç yeni mahkeme kuruldu

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesince 8 Temmuz tarihli 568 sayılı kararlar açıklandı. Buna göre, Malatya adliyesinde bir sulh ceza hakimliği ile 2 yeni iş mahkemesinin kurulmasına karar verildi. Alınan kararla birlikte Malatya adliyesinde Malatya 3. Sulh Ceza Hâkimliği, Malatya 3. İş Mahkemesi ve Malatya 4. İş Mahkemesi açılacak.

Malatya 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 1 Eylül itibariyle faaliyete geçecek. Malatya 3. İş Mahkemesi ile Malatya 4. İş Mahkemesi ise 16 Temmuz itibariyle faaliyete geçmiş olacak.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından alınan kararlar şöyle:

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 1 Eylül tarihi itibarıyla genel tevziye açılmasına, söz konusu tarihte 5. Ağır Ceza Mahkemesinin genel tevzi puanının genel tevziye açık ağır ceza mahkemelerinin genel tevzi puanlarının ortalamasına eşitlenerek tevziye açılmasına ve gelecek tüm işlerin mahkeme sayısına göre puanlama sisteminin kullanılması suretiyle eşit olarak tevziine, Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 1 Eylül tarihinden itibaren anayasal suçlara ilişkin tüm işler yönünden tevziye kapatılmasına karar verilmiştir.

Malatya 1. Asliye Ceza Mahkemesinin ihtisas mahkemesi sıfatıyla gelecek tüm işler hariç olmak üzere 16.07.2021 tarihinden 31.10.2021 tarihine kadar tevziye kapatılmasına, söz konusu tarihte 1. Asliye Ceza Mahkemesinin puanının (puan ortalamasının altında kalması şartıyla) diğer asliye ceza mahkemelerinin (hâkim sayısı dikkate alınarak) puanlarının ortalamasına eşitlenerek tevziye açılmasına ve gelecek tüm işlerin hâkim/mahkeme sayısına göre puanlama sisteminin kullanılması suretiyle eşit olarak tevziine karar verilmiştir.

Malatya 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 1 Eylül 2021 tarihi itibarıyla, Malatya 3. İş Mahkemesinin 16 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla, Malatya 4. İş Mahkemesi’nin 16 Temmuz faaliyete geçirilmesine karar verilmiştir.

Malatya 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16 Temmuz 2021 tarihinden 30 Eylül 2021 tarihine kadar tevziye kapatılmasına, söz konusu tarihten itibaren gelecek tüm işlerin hâkim/mahkeme sayısına göre eşit olarak tevziine karar verilmiştir.