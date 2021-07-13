13 Tem 2021 - 09:36- Eğitim G: 13 Tem 2021 - 09:41

Bina inşaatı yaptırılacaktır

Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Kanatlı Hayvancılık Atölyesi Ve Eğitim Merkezi bina inşaatı yaptıracağını duyurdu.
Bina inşaatı yaptırılacaktır mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''FIRAT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ KANATLI HAYVANCILIK ATÖLYESİ VE EĞİTİM MERKEZİ YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.'' ifadeleri yer aldı.

İhaleye son başvuru tarihi 27 Temmuz olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

13 Tem 2021 - 09:36 Malatya- Eğitim

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