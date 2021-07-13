Belediyeye ait taşınmazlar satılacak!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait, Yeşilyurt İlçesi sınırları içerisinde bulunan aşağıdaki taşınmazlar, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarih ve 111 sayılı kararı ile satış yetkisi Yeşilyurt Belediyesi Encümenine verilmiştir. 22.06.2021 tarih ve 500 sayılı Encümen Kararıyla , aşağıdaki listede ada, parsel, yüzölçümleri belirtilen taşınmazın tahmin edilen bedel tespiti yapılarak aşağıdaki listede yazılmış olup,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği ‘’Açık Teklif Usulü’’ ihale yoluyla satışı yapılacaktır.'' ifadeleri yer aldı.

Açık ihale usulü satılacak olan taşınmazların Teklif Açma Tarihi 10 Ağustos olarak belirtildi.

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