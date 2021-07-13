13 Tem 2021 - 09:27- Eğitim G: 13 Tem 2021 - 09:32

Araştırma Görevlisi Alınacak!

Doğuş Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.
Araştırma Görevlisi Alınacak! mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen koşullar ile 09.11.2018 tarihli 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri ve 17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” maddesi uyarınca, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ve ÖĞRETİM GÖREVLİSİ alınacaktır.'' ifadeleri yer aldı.

Aranan koşullar ilanda belirtilirken ilana son başvuru tarihi ise 27 Temmuz olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...
# BİK, ilan, Araştırma Görevlisi Alımı

13 Tem 2021 - 09:27 Malatya- Eğitim

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