Altyapıdan Milli Takıma!

İlki 2-6 Temmuz 2021, ikincisi 6-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen U17 Kız Milli Takımı’nın seçme kampları tamamlandı. Toplam 62 oyuncunun katıldığı kamplarda antrenmanlar Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Teknik direktör Nazlı Ceylan Demirbağ’ın yönetiminde seçme kampına davet edilen futbolcular şöyle:

Kaleciler: Begümsu Akay (TSG Hoffenheim 1899), Melisa Oral (Dudullu), Şeyma Özdemir (Konak Belediye Spor)

Defans: Ayşe Elçin (Horozkent Spor), Beril Can (1207 Antalya Spor Kadın Futbol Kulübü), Fatma Koç (Giresun Sanayi Spor ), Nihal Saraç (Konak Belediye Spor), Sedanur Turhal (Fomget Gençlik ve Spor), Serpil İşler (Pendik Çamlık Spor), Şilan Eslem Mazı (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Rüveyda Gülden Tutuş (Beykent Spor)

Orta Saha: Aysha Tural (Real Jersey FC), Azel Akdeniz (Rusumat - 4 Gençlik ve Spor), Betül Çetinkaya (Bursa Soğanlı Gençlik ve Spor), Beyza Solak (TSG Hoffenheim 1899), Cennet Övünçkan (Horozkent Spor), Ece Temizer (1.FFC Niederkirchen), Esma Çatal (Bakırköy Gençlik Spor), Işılsu Işıldak (FC Iserlohn 46/49), Julia Gökçe Torsell Oğuz (Jitex Mölndal BK), Melisa Işık (Pendik Çamlık Spor), Semanur Kabakçı (Fomget Gençlik ve Spor), Sena Akyürek (Stabæk JF), Sevda Öngan (Bursa Soğanlı Gençlik ve Spor), Tuana Yılmaz (Dudullu), Yasemin Baydemir (FC Iserlohn 46/49), Zelal Boran (Woodbridge Soccer Club)

Forvet: Aleyna Eslem Topsu (Paris Saint-Germain), Arife Kübra Gözmener (Konak Belediye Spor), Ayşe Fatma Efe (Malatya Bayanlar Spor), Pınarsu Cılız (Esentepe Spor)