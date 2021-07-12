Bu Sezon Lige Damga Vuracaklar!

Süper Lig’in 2021-2022 sezonunda adından söz ettirmek isteyen sarı kırmızılı ekipte güçlü ve alternatifli kadro oluşturma arayışları sürüyor. Sezon biter bitmez teknik direktör İrfan Buz ile yeniden anlaşarak yeni sezon hazırlıklarına erken başlayan Doğu Anadolu ekibinde transfer görüşmeleri başkan Adil Gevrek’in İstanbul’daki ofisinde sürdürülüyor. Bugüne kadar 10’dan fazla isimle yollarını ayıran Yeni Malatyaspor’da Cengizhan Akkgün, Oussaman Haddadi, Rayane Aabid ve Taha Gür gibi isimlerle sözleşme imzalanırken, Malatya ekibinde geçtiğimiz sezon 650 bin Euro bedelle kiralanan Benjamin Tetteh’le yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Sıkı pazarlık sonucu Çekya kulübü Sparta Prag’tan Tetteh’in bonservisini 2 milyon Euro’ya satın alan sarı kırmızılı yönetim oyuncunun transferini duyurmaya hazırlanıyor. Yeni Malatyaspor yönetimi ayrıca geçtiğimiz sezon Hibernian’dan kiralanan Stevie Mallan’ın bonservisini alma noktasında son aşamaya gelirken bu transferin de kısa zaman içinde duyurulması bekleniyor.

YILDIZ OYUNCUYA TEKLİF

Tecrübeli teknik adam İrfan Buz’un ısrarla istediği iki oyuncuyu yeniden takıma kazandıran sarı kırmızılı yönetimin sol kanata yıldız bir ismi transfer etmeye hazırlanıyor. Sol kanatta yıllardır istikrarlı bir ismin forma giyemediği Doğu Anadolu ekibinde son olarak İspanya Ligi takımlarından Las Palmas’ta oynayan 28 yaşındaki Jese Rodriguez için harekete geçildi. Dünya devrelerinin formasını giyen Rodriguez’e teklif götüren sarı kırmızılı yönetimin oyuncuyu görüşmek için İstanbul’a davet ettiği öğrenildi. Kariyerinde bugüne kadar birçok kulüpte forma giyen Jose Rodriguez süre aldığı 273 resmi karşılaşmada 62 gol ve 39 asistlik performans ortaya koydu.