12 Tem 2021 - 17:56- Spor G: 12 Tem 2021 - 17:58

Bu Sezon Lige Damga Vuracaklar!

Yeni Malatyaspor’da geçen sezon kiralık olarak forma giyen Benjamin Tetteh ile Stevie Mallan’ın Cuma gününe kadar Bolu kampına katılması bekleniyor. İki futbolcunun da bonservisini satın alarak Süper Lig’e damga vurmaya hazırlanan sarı kırmızılı yönetim, Real Madrid, Paris Saint Germain gibi kulüplerde oynamış yıldız oyuncu Jese Rodriguez için devreye girdi.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
Bu Sezon Lige Damga Vuracaklar! mask

Süper Lig’in 2021-2022 sezonunda adından söz ettirmek isteyen sarı kırmızılı ekipte güçlü ve alternatifli kadro oluşturma arayışları sürüyor. Sezon biter bitmez teknik direktör İrfan Buz ile yeniden anlaşarak yeni sezon hazırlıklarına erken başlayan Doğu Anadolu ekibinde transfer görüşmeleri başkan Adil Gevrek’in İstanbul’daki ofisinde sürdürülüyor. Bugüne kadar 10’dan fazla isimle yollarını ayıran Yeni Malatyaspor’da Cengizhan Akkgün, Oussaman Haddadi, Rayane Aabid ve Taha Gür gibi isimlerle sözleşme imzalanırken, Malatya ekibinde geçtiğimiz sezon 650 bin Euro bedelle kiralanan Benjamin Tetteh’le yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Sıkı pazarlık sonucu Çekya kulübü Sparta Prag’tan Tetteh’in bonservisini 2 milyon Euro’ya satın alan sarı kırmızılı yönetim oyuncunun transferini duyurmaya hazırlanıyor. Yeni Malatyaspor yönetimi ayrıca geçtiğimiz sezon Hibernian’dan kiralanan Stevie Mallan’ın bonservisini alma noktasında son aşamaya gelirken bu transferin de kısa zaman içinde duyurulması bekleniyor.

YILDIZ OYUNCUYA TEKLİF

Tecrübeli teknik adam İrfan Buz’un ısrarla istediği iki oyuncuyu yeniden takıma kazandıran sarı kırmızılı yönetimin sol kanata yıldız bir ismi transfer etmeye hazırlanıyor. Sol kanatta yıllardır istikrarlı bir ismin forma giyemediği Doğu Anadolu ekibinde son olarak İspanya Ligi takımlarından Las Palmas’ta oynayan 28 yaşındaki Jese Rodriguez için harekete geçildi. Dünya devrelerinin formasını giyen Rodriguez’e teklif götüren sarı kırmızılı yönetimin oyuncuyu görüşmek için İstanbul’a davet ettiği öğrenildi. Kariyerinde bugüne kadar birçok kulüpte forma giyen Jose Rodriguez süre aldığı 273 resmi karşılaşmada 62 gol ve 39 asistlik performans ortaya koydu.

# Mallan, Tetteh, yeni malatyaspor
# YENİ MALATYASPOR İLE İLİŞKİLİ:
Kampa İki Futbolcu Daha Katıldı mask
Kampa İki Futbolcu Daha Katıldı
Adem Büyük’ten Yeşil Işık mask
Adem Büyük’ten Yeşil Işık
İrfan Buz Transfer Bekliyor! mask
İrfan Buz Transfer Bekliyor!
“İSMİMİN MEHMET OLMASINI İSTİYORUM” mask
“İSMİMİN MEHMET OLMASINI İSTİYORUM”
Vakfın Yeni Başkanı Ağaoğlu mask
Vakfın Yeni Başkanı Ağaoğlu
Kriz Bu Yılda Sürecek! mask
Kriz Bu Yılda Sürecek!
Kulüplerden TFF’ye Ültimatom! mask
Kulüplerden TFF’ye Ültimatom!
Kampın İlk Günü Eğlenceli Başladı mask
Kampın İlk Günü Eğlenceli Başladı
Yeni Malatyaspor Güven Yalçın’la Görüşmelere Başladı mask
Yeni Malatyaspor Güven Yalçın’la Görüşmelere Başladı
Yeni Malatyaspor’a Berkan Piyangosu! mask
Yeni Malatyaspor’a Berkan Piyangosu!

12 Tem 2021 - 17:56 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Vakfın Yeni Başkanı Ağaoğlu mask
Vakfın Yeni Başkanı Ağaoğlu
Kriz Bu Yılda Sürecek! mask
Kriz Bu Yılda Sürecek!
Kulüplerden TFF’ye Ültimatom! mask
Kulüplerden TFF’ye Ültimatom!
Eda Hemşire geleceğin sporcularını yetiştiriyor mask
Eda Hemşire geleceğin sporcularını yetiştiriyor
Kampın İlk Günü Eğlenceli Başladı mask
Kampın İlk Günü Eğlenceli Başladı
Yeni Malatyaspor Güven Yalçın’la Görüşmelere Başladı mask
Yeni Malatyaspor Güven Yalçın’la Görüşmelere Başladı
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL