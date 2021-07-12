Malatya’nın Son Toprak Sahası

Amatör futbolun tozunu yutan bir grup iyi adam, Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin arkasında, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin hemen yanında bulunan toprak sahada spor yapıyor. Kimi Tekel’de, kimi Demirspor’da, kimi Ataköy’de forma giymiş. Malatya amatöründe bir dönem birbirine rakip olan futbolun ustaları, bugün toprak sahada yan yana, omuz omuza gençlerle spor yapmanın keyfini yaşıyor. Öyle ki Hababam Sınıfı oyuncuları bile 38 yıl sonra gelip, okulun bahçesinde top oynadı.

TOZLU SAHANIN KAHRAMANLARI

Aslında onlar bunu yıllardır yapıyorlar. Gençler önceden saha kenarına gelip, futbolun iyi adamlarını beklemeye başlıyor. Hatta amatör futbola mühürlerini vurmuş bu adamların arabalarının kapılarını açıyor, ellerini öpüp, hoş bir sedayla o bir önceki maçın değerlendirmesiyle, yeni maçın kritiğini yapıyorlar. Arabaların bagajından futbolun ustalarına yakışır güzellikte spor malzemeleri çıkıyor. Kramponlar, eşofmanlar, futbol topu, tozluk vs…

Soyunma odasında değil, arabanın yanında eşofman ve kramponlar giyiliyor. Toprak sahada ısınma harekeleri sonrası düdük çalıyor ve sonucu önemli olmayan o karşılaşma başlıyor.

ANTRENÖR, SPORCU, GAZETECİ, DOKTOR, İŞÇİ, GÜVENLİKÇİ AYNI TAKIMDA

Televizyon kanallarında hemen hemen her ligin maçını izlemek mümkün; Süper Lig, İngiltere, Fransa ya da İspanya maçları ama bu maçı kanallar vermiyor.

Saha kenarında bu maçın müdavimi birkaç kişi ilgiyle takip ediyor. Atılan güzel pas ve goller hep birlikte alkışlanıyor. Oyuncu kendisine faul yapıldığını söylüyorsa oyun duruyor. Ama o kadar centilmence geçiyor ki maçlar, o kadarda faul olmuyor. Gençler saygıdan ustalarıyla kıyasıya bir mücadeleye girmiyor aksine onların o tatlı futbolcularından, tecrübelerinden olduğunca faydalanıyor.

Kiminin eşofmanla, kiminin kundura ayakkabıyla hatta kot pantolonla oyuna girdiği karşılaşmada kazanan ise futbol, dostluk, kardeşlik oluyor…

Toprak sahanın hikayesi yarınki sayımızda devam edecek…