Yeşilyurt En Zor Gruba Düştü!

55 takımın mücadele edeceği 3. Lig’de 2. Grup’ta 19 takım, 1. ve 3. Grup’ta ise 18 takım yer alacak. 4-5 Eylül’de başlayacak olan ilk yarı, 19 Aralık’ta bitecek. Ancak 19 takımın yer aldığı 2. Grup’taki ilk yarı maçları, 26 Aralık’ta tamamlanacak. 16 Ocak’ta başlayacak olan ikinci yarı ise 30 Nisan’da tamamlanacak, ardından da Play-Off karşılaşmaları oynanacak. Ligde 6, 12, 22, 27 ve 32. hafta karşılaşmaları hafta içerisinde oynanacak.

Yeşilyurt Belediyespor’un bu sezon üçüncü kez mücadele edeceği 3. Lig 2. Grup’ta yer alacak ekipler şöyle: 52 Orduspor, 68 Aksaray Belediyespor, 76 Iğdır Belediyespor, Alanya Kestelspor, Altındağspor, Bayrampaşaspor, Çarşambaspor, Darıca Gençlerbirliği, Düzcespor, Elazığ Karakoçan FK, Hacettepespor, Halide Edip Adıvar, İskenderunspor, Kızılcabölükspor, Kuşadasıspor, Malatya Yeşilyurt, Siirt İl Özel İdare, Şile Yızdızspor, Yomraspor