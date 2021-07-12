Yeşilyurt En Zor Gruba Düştü!

55 takımın mücadele edeceği 3. Lig’de 2. Grup’ta 19 takım, 1. ve 3. Grup’ta ise 18 takım yer alacak. 4-5 Eylül’de başlayacak olan ilk yarı, 19 Aralık’ta bitecek. Ancak 19 takımın yer aldığı 2. Grup’taki ilk yarı maçları, 26 Aralık’ta tamamlanacak. 16 Ocak’ta başlayacak olan ikinci yarı ise 30 Nisan’da tamamlanacak, ardından da Play-Off karşılaşmaları oynanacak. Ligde 6, 12, 22, 27 ve 32. hafta karşılaşmaları hafta içerisinde oynanacak.
Yeşilyurt Belediyespor’un bu sezon üçüncü kez mücadele edeceği 3. Lig 2. Grup’ta yer alacak ekipler şöyle: 52 Orduspor, 68 Aksaray Belediyespor, 76 Iğdır Belediyespor, Alanya Kestelspor, Altındağspor, Bayrampaşaspor, Çarşambaspor, Darıca Gençlerbirliği, Düzcespor, Elazığ Karakoçan FK, Hacettepespor, Halide Edip Adıvar, İskenderunspor, Kızılcabölükspor, Kuşadasıspor, Malatya Yeşilyurt, Siirt İl Özel İdare, Şile Yızdızspor, Yomraspor
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.