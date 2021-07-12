12 Tem 2021 - 17:13- Spor G: 12 Tem 2021 - 17:16

Yeşilyurt En Zor Gruba Düştü!

TFF 3. Lig'de 2021-2022 sezonu grupları TFF'nin Riva'daki idari merkezinde yapılan kura çekimi sonucunda belli oldu. Temsilcimiz Yeşilyurt Belediyespor 19 takımın yer aldığı 2. Grup’ta mücadele edecek.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
Yeşilyurt En Zor Gruba Düştü! mask

55 takımın mücadele edeceği 3. Lig’de 2. Grup’ta 19 takım, 1. ve 3. Grup’ta ise 18 takım yer alacak. 4-5 Eylül’de başlayacak olan ilk yarı, 19 Aralık’ta bitecek. Ancak 19 takımın yer aldığı 2. Grup’taki ilk yarı maçları, 26 Aralık’ta tamamlanacak. 16 Ocak’ta başlayacak olan ikinci yarı ise 30 Nisan’da tamamlanacak, ardından da Play-Off karşılaşmaları oynanacak. Ligde 6, 12, 22, 27 ve 32. hafta karşılaşmaları hafta içerisinde oynanacak.

Yeşilyurt Belediyespor’un bu sezon üçüncü kez mücadele edeceği 3. Lig 2. Grup’ta yer alacak ekipler şöyle: 52 Orduspor, 68 Aksaray Belediyespor, 76 Iğdır Belediyespor, Alanya Kestelspor, Altındağspor, Bayrampaşaspor, Çarşambaspor, Darıca Gençlerbirliği, Düzcespor, Elazığ Karakoçan FK, Hacettepespor, Halide Edip Adıvar, İskenderunspor, Kızılcabölükspor, Kuşadasıspor, Malatya Yeşilyurt, Siirt İl Özel İdare, Şile Yızdızspor, Yomraspor
# tff 3.lig, yeşilyurt belediyespor

12 Tem 2021 - 17:13 Malatya/ Yeşilyurt- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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