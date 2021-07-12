12 Tem 2021 - 16:59- Ekonomi G: 12 Tem 2021 - 17:08

ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü 17 Öğretim Üyesi Alımı yapacağını duyurdu.
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Üniversitemiz    akademik    birimlerine    2547    sayılı    Kanun    ile    Öğretim    Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliğinin  ilgili  hükümleri  uyarınca  öğretim  üyesi  alınacaktır. '' ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

12 Tem 2021 - 16:59 Malatya- Ekonomi

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