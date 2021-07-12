İCRADAN SATILIK DAİRE

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 5389 Ada, 7 Parsel, KARAKAVAK Mahalle/Köy, B Blok, 7. kat, 19 nolu Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu daire, betonarme karkas yapı özelliğinde olan binanın 7. kat, 19 nolu dairesidir. Bina asansörlüdür. Dairenin giriş kapısı çelik kapı olup, iç kapılar ahşap, pencereler ise PVC doğramadan yapılmıştır. Dairenin ıslak mahallerinin tabanları seramikle kaplı olup, diğer mahallerin tabanı ise ahşap parke ile kaplıdır. Dairenin müştemilatları salon, 3 adet oda, antre, hol, mutfak, banyo, 2 adet balkon, lavabo wc den ibarettir. Dairenin elektrik ve suyu mevcuttur. Ulaşımı kolaydır. Dairenin mutfak mahallinde mutfak dolapları ve mutfak tezgahı mevcuttur. Site içinde kalmaktadır. Belediyenin alt ve üst yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Dairenin bulunduğu bölge ilimizin sosyal ve ekonomik yönden gelişmiş bölgesinde bulunmaktadır. Brüt 140 m2'dir. Mahkemeye sunulan bilirkişi raporu ilan ekindedir.'' ifadelerine yer verildi.

Söz konusu dairenin muhammen bedeli 350.000 Bin Lira olarak açıklanırken ilk satış günü ise 23 Eylül olarak belirtildi.

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