Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci alıyor

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla başvurular 12 Temmuz- 08 Ağustos 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temin şartları ve diğer detaylar; www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr adreslerinde yer alan “2021 yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) Öğrenci Başvuru Kılavuzu’nda belirtilmiştir.'' ifadelerine yer verildi.

712 personelin alınacağı ilana son başvuru tarihi 8 Ağustos olarak belirtildi.

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