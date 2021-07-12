12 Tem 2021 - 16:42- Eğitim G: 12 Tem 2021 - 16:47

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci alıyor

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ve astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla 200’ü subay, 712’si astsubay öğrenci olmak üzere toplan 912 öğrenci alacak.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci alıyor mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla başvurular 12 Temmuz- 08 Ağustos 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri,  temin  şartları  ve  diğer  detaylar;  www.jandarma.gov.tr  ve  www.jsga.edu.tr  adreslerinde yer  alan  “2021  yılı  Jandarma  Astsubay   Meslek  Yüksekokulu  (JAMYO)  Öğrenci  Başvuru Kılavuzu’nda belirtilmiştir.'' ifadelerine yer verildi.

712 personelin alınacağı ilana son başvuru tarihi 8 Ağustos olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

12 Tem 2021 - 16:42 Malatya- Eğitim

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