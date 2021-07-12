12 Tem 2021 - 16:37- Asayiş G: 12 Tem 2021 - 16:40

Eve ateş edip kaçtı, emniyet ekipleri yakaladı

Bir eve pompalı tüfekle ateş edip kaçan şüpheli, olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalanarak, gözaltına alındı.
Eve ateş edip kaçtı, emniyet ekipleri yakaladı mask

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre olay, Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. 11 Temmuz’da meydana gelen olayda, ‘Kasten Öldürmeye Teşebbüs, İkamet Kurşunlama’ olayı ile ilgili aralarında husumet bulunan B.D., B.Ç’nin Fırat Mahallesi’nde bulunan evine 2 el ateş edip olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine emniyet ekipleri olay yerine gelerek, incelemede bulundu. Geniş çaplı bir soruşturma başlatan ekipler, şüpheliyi olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakaladı. Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, ilgili birimlere teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

(Haber Merkezi)
# asayiş, Ateş edip kaçtı
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12 Tem 2021 - 16:37 Malatya/ Battalgazi- Asayiş

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