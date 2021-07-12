Sahte dekont ile dolandırıcılığa 2 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Malatya’da çeşitli tarihlerde sahte dekont oluşturmak suretiyle 7 ayrı dolandırıcılık olayı gerçekleştirildi. Meydana gelen toplamda 93 bin TL’lik dolandırıcılık olayının şüphelileri, polis tarafından 72 saatlik kamera kaydı incelemesi sonucunda tespit edildi.

Yakalanan 2 şüpheli adli makamlarca tutuklandı.

(İHA)