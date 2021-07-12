12 Tem 2021 - 16:20- Asayiş G: 12 Tem 2021 - 16:29

Sahte dekont ile dolandırıcılığa 2 tutuklama

Malatya’da, sahte dekont oluşturmak suretiyle 7 ayrı olayda meydana gelen toplamda 93 bin TL’lik dolandırıcılık olayının şüphelileri, polis tarafından 72 saatlik kamera kaydı incelemesi sonucunda tespit edildi.
Sahte dekont ile dolandırıcılığa 2 tutuklama mask

Edinilen bilgiye göre, Malatya’da çeşitli tarihlerde sahte dekont oluşturmak suretiyle 7 ayrı dolandırıcılık olayı gerçekleştirildi. Meydana gelen toplamda 93 bin TL’lik dolandırıcılık olayının şüphelileri, polis tarafından 72 saatlik kamera kaydı incelemesi sonucunda tespit edildi.
Yakalanan 2 şüpheli adli makamlarca tutuklandı.

(İHA)
# asayiş, Sahte Dekont, dolandırıcılık
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12 Tem 2021 - 16:20 Malatya- Asayiş

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