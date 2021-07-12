12 Tem 2021 - 16:01- Asayiş

Çalışan kadınlara KADES anlatıldı

Kadınların ve çocukların her türlü şiddete maruz kalmasını engellemek amacıyla yapılmış resmi bir uygulama olan Kadın Destek Uygulaması (KADES), çalışan kadınlara anlatıldı.