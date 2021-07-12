4 milyon 237 bin kişi işsiz

Mayıs Ayı İşsizlik Rakamları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. TUİK’in açıklamalarına göre,

Türkiye'de işsizlik oranı, mayıs ayında yüzde 13,2 oldu. Açıklamalarında, ‘’Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 265 bin kişi azalarak 4 milyon 237 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,6 puanlık azalış ile %13,2 seviyesinde gerçekleşti.

ifadelerine yer verildi.

Genç nüfusta işsizlik oranı %24,0, istihdam oranı ise %31,9 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 2 puanlık azalışla yüzde 24,0, istihdam oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 31,9 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 41,9 seviyesinde gerçekleşti.