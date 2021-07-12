12 Tem 2021 - 12:05- Gündem

Gürkan: 2 yer üzerinde duruyoruz

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi vatandaşlarına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, hurdacılarla ilgili müjde verdi. Vatandaşların devamlı şikâyet ettiği hurdacılarla ilgili konuşan ve hurdacıların yerleşim yerinden uzak olması gerektiğini dile getiren Başkan Gürkan, “Hurdacılar için Tavşantepe Bölgesi’nde bir yer var. Ayrıca Yaka Bölgesi’nde bir alan var. Bu 2 alan üzerinde duruluyor” dedi.