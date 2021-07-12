Gürkan: 2 yer üzerinde duruyoruz

Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nin en büyük sorunlarından bir tanesi olan hurdacılar mahalle sakinleri için sorun olmaya devam ederken, mahalle sakinlerinin ‘Hurdacılar başka yere taşınsın’ talebine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, hurdacılarla ilgili yeni yer planlamasının olduğunu söyledi.
“SÜREÇ EPEY UZUN SÜREÇ”
Hurdacıların şehre uzak olması gerektiğini ifade eden Başkan Gürkan,
Hurdacılarla ilgili süreç epey uzun bir süreç. Hurdacılara önemli bir yer tahsis etmek gerekiyor. Ayrıca yerleşim yerlerine uzak olması lazım. Çünkü vatandaşlar hemen ‘Benim buraya hurdacılar geldi’ anlayışıyla karşı çıkıyorlar. Dolayısıyla herkesin razı olabileceği bir yer tespiti noktasında hurdacılarla ilgili bir toplantı yapıldı. Hurdacılar için Tavşantepe Bölgesi’nde bir yer var. Ayrıca Yaka Bölgesi’nde bir alan var. Bu 2 alan üzerinde duruluyor
diye konuştu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.