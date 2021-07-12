12 Tem 2021 - 12:05- Gündem G: 12 Tem 2021 - 12:08

Gürkan: 2 yer üzerinde duruyoruz

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi vatandaşlarına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, hurdacılarla ilgili müjde verdi. Vatandaşların devamlı şikâyet ettiği hurdacılarla ilgili konuşan ve hurdacıların yerleşim yerinden uzak olması gerektiğini dile getiren Başkan Gürkan, “Hurdacılar için Tavşantepe Bölgesi’nde bir yer var. Ayrıca Yaka Bölgesi’nde bir alan var. Bu 2 alan üzerinde duruluyor” dedi.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
Gürkan: 2 yer üzerinde duruyoruz mask

Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nin en büyük sorunlarından bir tanesi olan hurdacılar mahalle sakinleri için sorun olmaya devam ederken, mahalle sakinlerinin ‘Hurdacılar başka yere taşınsın’ talebine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, hurdacılarla ilgili yeni yer planlamasının olduğunu söyledi.

 “SÜREÇ EPEY UZUN SÜREÇ”

Hurdacıların şehre uzak olması gerektiğini ifade eden Başkan Gürkan, 

Hurdacılarla ilgili süreç epey uzun bir süreç. Hurdacılara önemli bir yer tahsis etmek gerekiyor. Ayrıca yerleşim yerlerine uzak olması lazım. Çünkü vatandaşlar hemen ‘Benim buraya hurdacılar geldi’ anlayışıyla karşı çıkıyorlar. Dolayısıyla herkesin razı olabileceği bir yer tespiti noktasında hurdacılarla ilgili bir toplantı yapıldı. Hurdacılar için Tavşantepe Bölgesi’nde bir yer var. Ayrıca Yaka Bölgesi’nde bir alan var. Bu 2 alan üzerinde duruluyor

diye konuştu.
# hurdacılar, selahattin gürkan

12 Tem 2021 - 12:05 Malatya- Gündem

Muhabir Mutlu Sarıgül

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