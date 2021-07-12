Alevlerin arasından kurtarıldı!

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Karabağ Mahallesi Demirci Küme Evleri mevkiinde derelik alanda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı örtü yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa ise ekipler tarafından kurtarıldı. Su tutularak serinletilen kaplumbağa daha sonra doğal ortama salındı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.