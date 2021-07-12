Şarampole uçan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre Malatya-Adıyaman yolunda Zeyni Aytekin yönetimindeki 23 EV 082 plakalı otomobil Doğanşehir ilçesi Karanlıkdere köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü ile birlikte Bedirhan Demirtaşoğlu yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili imceleme başlatıldı.

(İHA)