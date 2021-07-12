12 Tem 2021 - 10:57- Gündem G: 12 Tem 2021 - 11:01

Sultansuyu tay satışından 7 milyon 124 bin TL kazandı

Sultansuyu Tarım İşletmesi yetiştirmesi safkanların camianın beğenisine sunulduğu açık artırmada, ortalama 113 bin TL fiyatla toplam 63 koşu tayı satıldı. Satışlarda toplam 7 milyon 124 bin TL satış hasılatı elde edildi.

FERDİ DURDU
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Sultansuyu tay satışından 7 milyon 124 bin TL kazandı mask

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 2021 yılı ilk koşu tayı satışı 6 Temmuz’da Bursa Karacabey Tarım İşletmesi’nde gerçekleştirildi. Daha önceden 74 tayın satışının yapılacağı açıklansa da 73 tay satışa çıkarıldı. Satışın en yüksek fiyatla alıcı bulan tayı ‘’Safder Tay’’ Halil Şeker tarafından 430 bin TL’ye satın alındı. Safder Tay’ı 370 bin TL bedel ile ‘’Kılıçbağı’’ ve 350 bin TL bedel ile ‘’Özgünşah’’ isimli safkanlar takip etti.

113 BİN TL ORTALAMA FİTAYLA 63 TAY SATILDI

Açık artırma usulüyle satılan atların ardından gerekli talep oluşmadığından dolayı satılamayan taylar bir kez daha satışa sunuldu. Bu satış sonrası 9 tay daha sahibini bulurken, satılamayan Argalı (Alpyürek-Boncuktay) ise 50 bin TL değerle Eyüp Erdemir tarafından alındı. Böylece, Sultansuyu tarım işletmesinde yetişen ve satışa sunulan 73 taydan 63’ü yeni sahiplerini buldu.

Satılan tay sayısı: 63, satılamayan tay sayısı: 11, en yüksek bedelle satılan tay: 430 bin TL, en düşük bedelle satılan tay: 20 bin TL, satış tutarı: 7 milyon 124 bin TL.

1’li dişi satış tutarı: 830 bin TL, 2’li dişi satış tutarı: bir milyon 180 bin TL, 1’li erkek satış tutarı: bir milyon 287 bin TL, 2’li erkek satış tutarı: 3 milyon 827 bin TL.

1’li dişi ortalama: 48 bin 823 bin TL, 2’li dişi ortalama: 98 bin 333 TL, 1’li erkek ortalama: 99 bin TL, 2’li erkek ortalama: 182 bin 238 TL.

# Tay Satışı, sultansuyu, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

12 Tem 2021 - 10:57 Malatya- Gündem

Muhabir Ferdi Durdu

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