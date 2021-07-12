Anahat yolcu trenleri bugün sefere başlıyor

Cumhurbaşkanlığının normalleşme süreci ile ilgili verdiği kararlar sonrası 12 farklı güzergâhta ana hat tren seferleri yenidenden başlayacak.

TCDD Taşımacılık Malatya 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı’nın normalleşme süreci ile ilgili verdiği kararlar gereği anahat yolcu trenleri bugünden itibaren seferlerine başlıyor.

TREN SEFERLERİNİN PROGRAMI

4 Eylül Mavi Treni (Ankara-Malatya-Ankara)

Ankara’dan ilk sefer çıkış tarihi ve kalkış saati: bugün-18.55

Malatya’dan ilk sefer çıkış tarihi ve kalkış saati: Yarın-15.30

Güney Kurtalan Ekspresi (Ankara-Kurtalan-Ankara)

Ankara’dan ilk sefer çıkış tarihi ve kalkış saati: bugün-11.20

Kurtalan’dan ilk sefer çıkış tarihi ve kalkış saati: 14 Temmuz Çarşamba-09.10

Vangölü Ekspresi (Ankara-Tatvan-Ankara)

Ankara’dan ilk sefer çıkış tarihi ve kalkış saati: Yarın-11.20

Tatvan’dan ilk sefer çıkış tarihi ve kalkış saati: 15 Temmuz Perşembe-09.00

Fırat Ekspresi (Adana-Elazığ-Adana)

Adana’dan ilk sefer çıkış tarihi ve kalkış saati: bugün-08.35

Elazığ’dan ilk sefer çıkış tarihi ve kalkış saati: bugün-08.30