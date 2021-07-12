Anahat yolcu trenleri bugün sefere başlıyor

Cumhurbaşkanlığının normalleşme süreci ile ilgili verdiği kararlar sonrası 12 farklı güzergâhta ana hat tren seferleri yenidenden başlayacak.
TCDD Taşımacılık Malatya 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı’nın normalleşme süreci ile ilgili verdiği kararlar gereği anahat yolcu trenleri bugünden itibaren seferlerine başlıyor.
TREN SEFERLERİNİN PROGRAMI
4 Eylül Mavi Treni (Ankara-Malatya-Ankara)
Ankara’dan ilk sefer çıkış tarihi ve kalkış saati: bugün-18.55
Malatya’dan ilk sefer çıkış tarihi ve kalkış saati: Yarın-15.30
Güney Kurtalan Ekspresi (Ankara-Kurtalan-Ankara)
Ankara’dan ilk sefer çıkış tarihi ve kalkış saati: bugün-11.20
Kurtalan’dan ilk sefer çıkış tarihi ve kalkış saati: 14 Temmuz Çarşamba-09.10
Vangölü Ekspresi (Ankara-Tatvan-Ankara)
Ankara’dan ilk sefer çıkış tarihi ve kalkış saati: Yarın-11.20
Tatvan’dan ilk sefer çıkış tarihi ve kalkış saati: 15 Temmuz Perşembe-09.00
Fırat Ekspresi (Adana-Elazığ-Adana)
Adana’dan ilk sefer çıkış tarihi ve kalkış saati: bugün-08.35
Elazığ’dan ilk sefer çıkış tarihi ve kalkış saati: bugün-08.30
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.