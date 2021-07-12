Film festivalini de unutmayalım!

Kayısı festivali, Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası, Turgut Özal Karakucak Güreşleri gibi geleneksel hale gelen etkinliklerin unutulmaya başladığı bu dönemde, film festivalinin geleceği de merak konusu olmaya başladı. Geçen yıl 14 Kasım’da yapılan açıklamada, 10. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin yarışmalı bölümlerine başvurular 20 Kasım tarihine kadar yapılacağı bildirilmiş, 1-5 Aralık tarihleri arasında fiziki olarak gerçekleştirileceği açıklanan festivalin, bu açıklamadan bir gün sonra iptal edildiği duyurulmuştu.

Malatya Valiliği tarafından 2010 yılından başlatılan Malatya Uluslararası Film Festivali, iptal kararları ile birlikte 9 kez düzenlenebildi. Malatya Valiliği tarafından başlatılan, daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve geçen yıl 10'uncusu 1-5 Aralık tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Malatya Uluslararası Film Festivali iptal edilmişti. Şuana kadar 2 kez iptal edilen film festivali 2010 yılından buyana istikrarlı bir şekilde yapılsa 11 kez düzenlenmiş olacaktı.

BAŞVURULAR AYLAR ÖNCESİNDE BAŞLIYORDU

Binlerce yıllık tarihiyle dünyanın en eski sarayına ve kral mezarına ev sahipliği yapan Malatya’da Uluslararası Film Festivali’nin 2010 yılında başlaması kentte büyük bir heyecan uyandırırken, 2020 yılında iptal edildi. İstikrarlı bir şekilde yoluna devam etmesi beklenirken, 9’uncusu kısıtlı bir bütçeyle yapıldı, 10’uncusu ise iptal edildi. ‘Dünya kayısı başkenti’ olarak adlandırılan Malatya’nın film festivaliyle de anılması beklenirken, gelinen süreçte artık yapılıp yapılmayacağı konuşuluyor. Zira festival Kasım ayında düzenlenirken, hazırlıkları aylar öncesinde başlıyordu. Örneğin, 2018 yılında 9-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 8. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması", "Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması", "Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması", "Uluslararası Kısa Metraj Film Yarışması" ile Malatya Film Platformu Yarışması"na başvuruları 1 Haziran’da başlayıp, 31 Ağustos’ta sona ermişti.

2010 YILINDA BAŞLADI, 9 KEZ DÜZENLENDİ

Birincisi 26 Kasım-2 Aralık 2010’da düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivali’nde Ayşen Gruda ve Erol Günaydın’a ‘Onur Ödülü’ verilmiş; zengin film programı, sinema seminerleri, atölyeler, sergiler ve söyleşilerle Malatyalılarla ilk kez kucaklaşmıştı.

2.Malatya Uluslararası Film Festivali, 2011 yılında 18-24 Kasım tarihleri arasında düzenlendi. Türkiye’den Almanya’ya iş gücü göçünün başlamasının ellinci yılında, festival göç teması ile işlenen filmlere ve etkinliklere yer verilirken, ‘Onur Ödülü’ne Ediz Hun ve Hülya Koçyiğit; Yaşam Boyu Başarı Ödülüne ise Cüneyt Arkın layık görülmüştü.

3.Malatya Uluslararası Film Festivali ise 9-15 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenledi. ‘Orta Doğu ve Barış’ teması eşliğindeki etkinliklerle düzenlenen festivalde, usta oyuncular Münir Özkul, Türkan Şoray ve Kadir İnanır'a ödül verildi.

4. Malatya Uluslararası Film Festivali, 15-21 Kasım 2013 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Filistinli yönetmen Rashid Masharawi, Hırvat sinema ve tiyatro insanı Rade Serbedzija ile Türk sinemasının usta isimleri Eşref Kolçak, Muhterem Nur, Murat Soydan ve Filiz Akın'a ‘Onur Ödülü’nü bu festivalde aldı.

5. Malatya Uluslararası Film Festivali ise 2014 yılında 21-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. Festivalin onur konuğu Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 60'tan fazla filmde rol alan Alman aktris ve eski model Nastassja Kinski olmuştu. Festivali beşincisinde Türkmenistan halk sanatçısı Hocakulu Narlıyev ile Türk Sineması oyuncuları Selda Alkor, Ünal Küpeli ve İzzet Günay'a ‘Onur Ödülü’ verildi.

6. Malatya Uluslararası Film Festivali, 2015 yılında 6-12 Kasım tarihleri arasında düzenlendi. Festivalin açılış töreninde, oyuncu Perihan Savaş ve Serdar Gökhan'a ‘Onur Ödülü’ sinema yazarı Agah Özgüç ve Suzan Kardeş'e ise sinema emek ödülü verildi.

2010 yılında başlayan ve günümüze kadar gelen Malatya Uluslararası Film Festivali, 2016 yılında 4-10 Kasım arasında gerçekleştirilmesi planlanan 7. Uluslararası Malatya Film Festivali’nde hazırlıklar büyük ölçüde tamamlanmış, yarışacak filmler belli olmuştu ancak iptal kararı alındı. Festival, 2017 yılında düzenlendi. 7. Malatya Uluslararası Film Festivali, 2017 yılında 9-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. Festivalde, ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ Busan Uluslararası Film Festivali ortak kurucusu ve Başkanı Güney Koreli Kim Dong-Ho'ya, ‘Onur Ödülleri’ ise oyuncu Halil Ergün, şarkıcı Belkıs Özener ve yönetmenler Mesut Uçakan ve Nacer Khemir'e verildi.

CEM YILMAZ VE ŞENER ŞEN İLE ZİRVE YAPTI AMA…

8. Malatya Uluslararası Film Festivali, 9-15 Kasım 2018 tarihinde düzenlendi. Şener Şen, Perran Kutman, Cem Yılmaz, Şerif Sezer, Nuri Bilge Ceylan, Osman Sınav gibi birbirinden ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen festivalde, Şener Şen, Perran Kutman ve Osman Sınav'a ‘Onur Ödülü’ verildi. 8. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde ‘Türk Sinemasına Katkı Ödülleri’ ise Malatya Yeşil Sinemaları sahibi Hüseyin Yeşil ile Fono Film Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Okan’a takdim edildi.

9. Malatya Uluslararası Film Festivali ise 2019 yılı 15-19 Kasım tarihleri arasında düzenlendi. Festivalde, sinema sanatçıları Meral Çetinkaya ve Selçuk Yöntem’e ‘Onur Ödülü’ verildi. Festivalinin teması Medeniyetin Kalbi Battalgazi'de bulunan Aslantepe’deki Kral Tarnuza Heykeli olurken, ‘Emek Ödülleri’ ise Serkan Bircan, Ayşe Akıllıoğlu ve Ümit Acar’a takdim edildi.

‘CİNSİYETSİZLİK’ KRİZİ FESTİVALİ İPTAL ETTİRDİ

10.Malatya Uluslararası Film Festivali öncesi geleneksel ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ve ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülleri yerine, ‘cinsiyetsizlik’ odaklı, ‘En İyi Oyuncu’ ödülünün verileceğini açıklaması krize neden oldu. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 10. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin yarışmalı bölümlerine başvurular 20 Kasım tarihine kadar yapılacağı belirtilse de kısa süre sonra festivalin iptal edildiği duyuruldu.

Belediyeden konuyla ilgili “Bu yıl 10’uncusunu tertip etmeyi planladığımız festivalin hazırlıklarının yürütüldüğü bu süreçte, bazı basın-yayın organları ve sosyal medyada toplumsal değerlerimizi rencide eden bazı ifadelere yer verilmesi, bizleri üzmüştür. Diğer taraftan, Ülkemizde ve tüm dünyada etkisini artıran pandemi sürecinde tedbir maksatlı alınan kararların öneminin her geçen gün daha fazla hissedildiği, herkesin malumudur. Bu gelişmeler muvacehesinde yapılan değerlendirme neticesinde, iyi niyetle çıkılan bu yolda bazı yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberler ve bundan kaynaklı olumsuz tartışmaların önüne geçmek, yeni spekülasyonlara yol açmamak, festivalin önümüzdeki yıllarda daha sağlıklı bir şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla, pandemi sürecinin gereksinimleri de dikkate alınarak, bu yıl 10’uncusu düzenlenmesi planlanan Malatya Uluslararası Film Festivali, organizasyon paydaşlarının ortak kararı ile iptal edilmiştir” açıklaması yapılmıştı.