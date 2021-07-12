Covid-19 salgını sonrası kapılarını ziyarete açan Orduzu Botanik Park ve Hayvanat Bahçesi’ne Bostanbaşı Yeni Hamle Kurs öğrencileri büyük ilgi gösterdi. Kurs öğretmeni Oğuzhan Menet rehberliğinde yaz okulu kapsamında hayvanat bahçesini gezen öğrenciler doğayla iç içe bir gün geçirdiler. Orduzu Hayvanat Bahçesi’nde 78 türden bin 213 hayvan bulunuyor. Şehir merkezine 8 kilometrelik uzaklıkta bulanan hayvanat bahçesi Orduzu’da yer alıyor.
12 Tem 2021 - 09:35- Kültür & Sanat Güncelleme: 12 Tem 2021 - 09:38
Hayvanat Bahçesi hareketlendi
Pandemiyle beraber alınan tedbirler kapsamında bir süreliğine kapılarını ziyaretçilerine kapatan Orduzu Botanik Park ve Hayvanat Bahçesi’nde hareketli günler başladı. Özellikle çocukların ilgiyle ziyaret ettiği hayvanat bahçesinde yoğun bir ziyaretçi akını var.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.