12 Tem 2021 - 09:35- Kültür & Sanat G: 12 Tem 2021 - 09:38

Hayvanat Bahçesi hareketlendi

Pandemiyle beraber alınan tedbirler kapsamında bir süreliğine kapılarını ziyaretçilerine kapatan Orduzu Botanik Park ve Hayvanat Bahçesi’nde hareketli günler başladı. Özellikle çocukların ilgiyle ziyaret ettiği hayvanat bahçesinde yoğun bir ziyaretçi akını var.

Şükran Malkoç
Şükran Malkoç Tüm Haberleri
Hayvanat Bahçesi hareketlendi mask

Covid-19 salgını sonrası kapılarını ziyarete açan Orduzu Botanik Park ve Hayvanat Bahçesi’ne Bostanbaşı Yeni Hamle Kurs öğrencileri büyük ilgi gösterdi. Kurs öğretmeni Oğuzhan Menet rehberliğinde yaz okulu kapsamında hayvanat bahçesini gezen öğrenciler doğayla iç içe bir gün geçirdiler. Orduzu Hayvanat Bahçesi’nde 78 türden bin 213 hayvan bulunuyor. Şehir merkezine 8 kilometrelik uzaklıkta bulanan hayvanat bahçesi Orduzu’da yer alıyor.
# hayvanat bahçesi, Doğal Yaşam Parkı, Orduzu Botanik Parkı

12 Tem 2021 - 09:35 Malatya- Kültür & Sanat

Muhabir Şükran Malkoç

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