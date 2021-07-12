12 Tem 2021 - 09:35- Kültür & Sanat

Hayvanat Bahçesi hareketlendi

Pandemiyle beraber alınan tedbirler kapsamında bir süreliğine kapılarını ziyaretçilerine kapatan Orduzu Botanik Park ve Hayvanat Bahçesi’nde hareketli günler başladı. Özellikle çocukların ilgiyle ziyaret ettiği hayvanat bahçesinde yoğun bir ziyaretçi akını var.